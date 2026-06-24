Kylian Mbappe Gollerini Neden Flüt Çalarak Kutluyor? James Corden ile İlgili Sır

Fransa Milli Takımı kaptanı ve Real Madrid forveti Kylian Mbappe, 2026 Dünya Kupası'nda sadece etkileyici oyunuyla değil, aynı zamanda beklenmedik yeni gol sevinciyle de herkesin dikkatini çekiyor. Yıllardır kollarını göğsünde kavuşturarak gol kutlamaya alışkın olan yıldız, artık hayali bir flüt çalma hareketi yapıyor. Bu değişikliğin arkasında ünlü sunucu James Corden ile ilgili ilginç bir hikaye yatıyor. Goal.com haberine göre olay şöyle gelişti.

Bu müzikal kutlamanın geçmişi, turnuva başlamadan önce Mbappe'nin konuk olduğu James Corden'ın "After Hours" programına dayanıyor. Program sırasında Real Madrid yıldızı, çocukluğunda ailesinin onu çok yönlü bir birey olarak yetiştirmek için müzik aletleri de dahil olmak üzere çeşitli sanat dallarına yönlendirdiğini anlatmıştı. Mbappe, çocukken flüt çalmayı öğrenmeye çalıştığını itiraf etti.

James Corden ile Yapılan Anlaşma

Sohbet sırasında James Corden durumu fırsata çevirerek forvete özgün bir teklifte bulundu. Corden, Mbappe'ye turnuvadaki ilk golünden sonra hayali bir flüt çalarak kutlama yapmasını önerdi. Hatta bunun nasıl yapılacağını göstererek futbolcudan söz aldı. Goal.com'un haberine göre, Mbappe bu şakacı anlaşmayı ciddiye aldı ve bunu dünya sahnesinde gerçekleştirmeye karar verdi.

Fransa'nın A grubundaki Senegal'e karşı oynadığı açılış maçında (3:1) Mbappe duble yaptı. İlk golünü attıktan sonra geleneksel tarzından vazgeçerek flüt çalma hareketini sergiledi. Bu an sosyal medyada hızla viral oldu ve taraftarlar arasında büyük tartışmalara yol açtı. Corden ise futbol yıldızının verdiği sözü tuttuğu karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

"Bu gerçekten inanılmazdı. Babamla maçı izlerken 'Bak, flüt çalıyor!' diye bağırdı. Telefonum mesajlardan patlayacaktı," dedi İngiliz sunucu talkSPORT'a verdiği röportajda. Öğrenildiğine göre Mbappe, maçtan hemen sonra Corden'a mesaj göndererek sözünü tuttuğunu onayladı.

Uzmanlara göre, Mbappe'nin bu rahat ve şakacı ruh hali, Fransa Milli Takımı içindeki atmosferin mükemmel olduğunun bir göstergesi. 2022 finalindeki mağlubiyetten sonra "Les Bleus", bu kez şampiyonluğu geri almaya her zamankinden daha yakın görünüyor. Mbappe ise sadece sahadaki lider değil, aynı zamanda takımın ana yıldızı olarak özgüvenini sergilemeye devam ediyor.