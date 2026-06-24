Kolombiya, Kongo DR'yi tek golle mağlup etti

Kolombiya milli takımı, 2026 Dünya Kupası K Grubu'nda Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup etti. Maçın tek golü 76. dakikada D. M. Mejia tarafından kaydedildi.

Kolombiya maç boyunca belirgin bir üstünlük kurdu. Takım, rakip kaleye 20 şut çekti ve bunlardan dokuzu isabetliydi. Kongo DR futbolcuları ise sekiz şut çekerek üçünü kaleye yönlendirdi.

Topla oynama oranında da Kolombiya öndeydi. Takım, maç süresinin yüzde 66'sında topa sahip olurken, Kongo DR'de bu oran yüzde 34'te kaldı. Kolombiya, 506 pası yüzde 88 isabetle gerçekleştirirken, Kongo DR 281 pasla yüzde 77 başarı oranı yakaladı.

Kongo DR 17 kez kural ihlali yaparken, Kolombiya futbolcuları 12 faul yaptı. Sarı kartlarda Kolombiya 2-1 öndeydi. Karşılaşmada kırmızı kart gösterilmedi.

Kolombiya dokuz kez ofsayta düştü. Kongo DR'de ise böyle bir durum kaydedilmedi. Köşe vuruşlarında da Kolombiya 5-4 üstünlük sağladı.