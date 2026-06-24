Cannavaro: «Özbekistanlı futbolcular bir saniye bile pes etmedi»

·83·Spor
Cannavaro: «Özbekistanlı futbolcular bir saniye bile pes etmedi»

Özbekistan milli takımının başantrenörü Fabio Cannavaro, Portekiz ile oynanan Dünya Kupası maçının ardından takımı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İtalyan teknik adam, Özbekistan'ın Dünya Kupası'ndaki ilk katılımının kolay olmayacağının önceden belli olduğunu söyledi. Sözlerine göre, kura sonucunda Kolombiya ve Portekiz ile aynı gruba düşüldüğünde, takımın zorlu sınavlarla karşılaşacağı aşikardı.

Cannavaro, «Dünya Kupası'ndaki ilk katılımın kolay olmaması doğal. Kuradan sonra Kolombiya ve Portekiz'i gördüğümüzde, çok zor bir gruba düştüğümüzü anlamıştık» dedi.

Başantrenör, Portekiz karşısındaki sonuca rağmen futbolcularından memnun olduğunu vurguladı. Kolombiya maçından sonra da takımıyla gurur duyduğunu, Portekiz maçının ardından da bu fikrinin değişmediğini belirtti.

Teknik direktör, «Bugün de takımımla gurur duyuyorum. Zorluklarla karşılaştılar ama bir saniye bile pes etmediler» ifadelerini kullandı.

Cannavaro, Portekiz'in her mevkide üst düzey futbolculara sahip olduğunu belirtti. Ayrıca rakibin sahaya büyük bir motivasyonla çıktığını da ekledi.

Dünya Kupası'nın Özbekistan için büyük bir deneyim olduğunu belirten Cannavaro, takımın bu maçlar sayesinde üst düzey futbola adapte olma ve gelecek maçlar için dersler çıkarma fırsatı bulduğunu söyledi.

ÖzbekistanPortekizFabio CannavaroDünya KupasıKolombiya
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Hırvatistan Panama'yı mağlup ederek kritik üç puanı aldıHırvatistan Panama'yı mağlup ederek kritik üç puanı aldıBugün, 10:56Cristiano Ronaldo: İnsanlar beni unutmasın diye geri döndümCristiano Ronaldo: İnsanlar beni unutmasın diye geri döndümBugün, 10:48Rio Ferdinand: Ronaldo herkesi bir kez daha susturduRio Ferdinand: Ronaldo herkesi bir kez daha susturduBugün, 10:43Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu GösterdiAbduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu GösterdiBugün, 09:53Kolombiya, Kongo DR'yi tek golle mağlup ettiKolombiya, Kongo DR'yi tek golle mağlup ettiBugün, 09:03Lionel Messi 2030 Dünya Kupası'na Katılabilir ve Premier League'e Geçebilir mi?Lionel Messi 2030 Dünya Kupası'na Katılabilir ve Premier League'e Geçebilir mi?Bugün, 03:37
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor