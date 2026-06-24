Cannavaro: «Özbekistanlı futbolcular bir saniye bile pes etmedi»

Özbekistan milli takımının başantrenörü Fabio Cannavaro, Portekiz ile oynanan Dünya Kupası maçının ardından takımı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İtalyan teknik adam, Özbekistan'ın Dünya Kupası'ndaki ilk katılımının kolay olmayacağının önceden belli olduğunu söyledi. Sözlerine göre, kura sonucunda Kolombiya ve Portekiz ile aynı gruba düşüldüğünde, takımın zorlu sınavlarla karşılaşacağı aşikardı.

Cannavaro, «Dünya Kupası'ndaki ilk katılımın kolay olmaması doğal. Kuradan sonra Kolombiya ve Portekiz'i gördüğümüzde, çok zor bir gruba düştüğümüzü anlamıştık» dedi.

Başantrenör, Portekiz karşısındaki sonuca rağmen futbolcularından memnun olduğunu vurguladı. Kolombiya maçından sonra da takımıyla gurur duyduğunu, Portekiz maçının ardından da bu fikrinin değişmediğini belirtti.

Teknik direktör, «Bugün de takımımla gurur duyuyorum. Zorluklarla karşılaştılar ama bir saniye bile pes etmediler» ifadelerini kullandı.

Cannavaro, Portekiz'in her mevkide üst düzey futbolculara sahip olduğunu belirtti. Ayrıca rakibin sahaya büyük bir motivasyonla çıktığını da ekledi.

Dünya Kupası'nın Özbekistan için büyük bir deneyim olduğunu belirten Cannavaro, takımın bu maçlar sayesinde üst düzey futbola adapte olma ve gelecek maçlar için dersler çıkarma fırsatı bulduğunu söyledi.