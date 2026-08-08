AMD, yapay zeka modellerini bünyesinde barındıran Taalas girişimini satın aldı

·2·Teknoloji
AMD, yapay zeka modellerini bünyesinde barındıran Taalas girişimini satın aldı

Mikroçip pazarının önde gelen oyuncularından AMD, yapay zeka alanındaki özgün yaklaşımıyla öne çıkan Taalas girişimini satın aldığını resmen duyurdu. Bu satın alma teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırıyor; çünkü Taalas tarafından geliştirilen özel yapay zeka hızlandırıcıları, geleneksel merkezi veya grafik işlemcilerden köklü biçimde ayrılıyor ve sektördeki mevcut yaklaşımları tamamen değiştirebilir. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Ixbt.com'un aktardığına göre Kanada merkezli Taalas ekibi, yapay zeka verilerinin işlenmesi ve çıkarım süreçlerini sıfırdan ele almayı amaçlıyor. Şirketin temel yeniliği, belirli bir yapay zeka modelinin doğrudan mikroçipin içine gömülmesi, yani kalıcı olarak entegre edilmesi. Bu durum cihazı satın alındıktan sonra çok amaçlı olmaktan çıkarıyor; ancak seçilen model kapsamında eşi görülmemiş bir performans sunmasını sağlıyor.

Geleneksel yaklaşımlara karşı yeni bir adım

Taalas temsilcilerine göre geleneksel donanım yaklaşımlarına meydan okumak, şirketin kuruluşundan bu yana temel hedefi oldu. Kanadalı mühendislerin derin teknik bilgisi ve yenilikçi fikirleri artık AMD bünyesinde çok daha geniş bir ölçekte uygulanacak. AMD ile birleşme, girişime küresel ölçekte çalışmalarını hızlandırması için gereken büyük mühendislik kaynaklarını ve finansal olanakları sağlayacak.

Uzmanların analizlerine göre bu tür uzmanlaşmış bir yaklaşım, günümüz yapay zeka pazarına hakim olan büyük oyuncuların konumunu ciddi biçimde etkileyebilir. Üretilen çip yalnızca tek bir modele uyarlanabildiği için esnekliğini kaybetse de verimliliği ve tasarruf potansiyeli gelecekte birçok şirketin dikkatini kesinlikle çekecek.

Üretim maliyeti ve verimlilik

Taalas tarafından geliştirilen benzersiz yaklaşım sonucunda üretilen çiplerin, pazarın en büyük rakibi NVIDIA'nın çok amaçlı çözümlerinden birkaç kat daha güçlü olduğu belirtiliyor. Daha da önemlisi, bu tür uzmanlaşmış cihazların üretim maliyeti, geleneksel çok amaçlı işlemcilere kıyasla 20 kata kadar daha düşük oluyor.

Bu anlaşmanın başarıyla tamamlanmasının yarı iletken pazarındaki rekabeti daha da artırması bekleniyor. Yapay zeka teknolojilerinin hızla geliştiği bir ortamda, bu tür uzmanlaşmış ve ekonomik donanım çözümlerinin gelecekte sektörün yeni standardı haline gelme ihtimali oldukça yüksek.

AMDTaalasYapay ZekaTeknolojilerMikroçipler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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