Mendes, Abdulmanap'ın mirasını değerlendirdi: “Tüm bir neslin önünü açtı”

Dağıstan ve Kafkasya'dan çıkan dövüşçülerin UFC ve diğer büyük MMA organizasyonlarındaki başarıları tesadüf değil. Ünlü antrenör Javier Mendez, bu fenomenin arkasındaki en önemli isimlerden biri olarak merhum Abdulmanap Nurmagomedov'un adını özellikle andı.

Ona göre Abdulmanap, yalnızca Khabib Nurmagomedov'u şampiyon seviyesine taşıyan bir antrenör değildi. Kurduğu sistem, disiplin anlayışı ve spora yaklaşımı bugün de yeni nesil dövüşçüler aracılığıyla yaşamaya devam ediyor.

Mesele sadece Khabib değil

Abdulmanap Nurmagomedov'un adı, dünya MMA hayranları tarafından öncelikle Khabib'in antrenörü ve babası olarak iyi biliniyor.

Ancak Javier Mendez, onun etkisinin tek bir sporcunun kariyerinden çok daha geniş olduğunu vurguluyor.

Abdulmanap yıllar boyunca Dağıstan'da genç sporcularla çalışarak onlara serbest güreş, sambo ve karma dövüş sanatlarını birleştiren özgün bir hazırlık sistemi aşıladı. Daha sonra bu ekolden yetişen dövüşçüler uluslararası arenalarda sonuç almaya başladı.

Khabib Nurmagomedov'un UFC'de yenilgisiz şampiyon olması ise bu sistemi tüm dünyaya tanıtan en büyük olaydı.

Mendes en önemli noktaya dikkat çekti

Javier Mendez'e göre Abdulmanap'ın güçlü yönü yalnızca teknik bilgisi veya fiziksel hazırlığı değildi.

Dövüşçülerinden sıkı disiplin talep ediyor; antrenmana yaklaşımı, büyüklere saygıyı ve kendi eylemlerinden sorumlu olmayı sportif becerilerle aynı seviyede tutuyordu.

Yani onun ekolünde dövüşçü olmak, yalnızca oktagonda galip gelmek anlamına gelmiyordu.

Sporcunun salon dışında nasıl davrandığı, takımına nasıl yaklaştığı ve başarıdan sonra da disiplinini koruması önemli kabul ediliyordu.

Mendez, tam da bu yaklaşımın birçok öğrenciyi profesyonel sporda uzun süre üst düzeyde tutan faktörlerden biri olduğunu belirtiyor.

Dağıstan ekolü neden bu kadar etkili?

Son yıllarda Dağıstanlı dövüşçüler söz konusu olduğunda neredeyse aynı özellikler öne çıkıyor: güçlü güreş temeli, yüksek fiziksel hazırlık, baskı altında soğukkanlılık ve maç planına sıkı bağlılık.

Bu tarz, rakibi yalnızca teknik açıdan değil, psikolojik ve fiziksel olarak da yıpratmayı hedefliyor.

Abdulmanap Nurmagomedov bu sistemi küçük yaşlardan itibaren oluşturmayı savunuyordu. Sporcu önce temelini güçlendirmeli, ardından vuruş tekniklerini, yer oyununu ve taktik anlayışını aşamalı olarak geliştirmeliydi.

Sonuç olarak çevresinde, birbirini sürekli geliştiren rekabetçi bir ortam oluştu.

Miras Khabib'den sonra da devam ediyor

Abdulmanap Nurmagomedov'un ölümünden sonra birçok kişi şu soruyu sordu: Onun kurduğu ekolün geleceği nasıl olacaktı?

Zaman geçtikçe cevabın bir kısmı ortaya çıktı.

Khabib Nurmagomedov da antrenörlük ve takım yönetiminde babasından aldığı ilkeleri sürdürdü. Bu ortamdan yetişen Islam Makhachev ve diğer üst düzey dövüşçüler uluslararası MMA'de büyük başarılar elde etmeye başladı.

Bu anlamda Abdulmanap'ın en büyük mirası tek bir şampiyonluk kemeri değil. Onun ardından da işlemeye devam eden bir sistem kaldı.

Mendes: Yerini doldurmak kolay değil

Khabib Nurmagomedov ailesiyle uzun yıllar çalışan bir antrenör olan Javier Mendez, Abdulmanap'ın etkisini yakından gördü.

Onun değerlendirmesine göre böyle bir antrenörün yerini tamamen doldurmak çok zor. Çünkü Abdulmanap aynı anda mentor, stratejist ve sert bir eğitici görevlerini üstleniyordu.

Ancak fikirleri öğrencileri aracılığıyla yaşamaya devam ediyor.

Bugün Dağıstan ve Kafkasya'dan çıkan yeni dövüşçüler büyük arenalara adım atarken Mendez, bu sürecin köklerinden birini tam olarak Abdulmanap'ın kurduğu ekolde görüyor.

Bir antrenörün gerçek mirası yalnızca kaç şampiyon yetiştirdiğiyle ölçülmez. Onun ölümünden sonra da tarzı işlemeye devam ediyorsa, etkisinin boyutu asıl o zaman açıkça görülür.

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