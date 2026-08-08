Juventus, Inter'e Karşı Mağlup Oldu: Derby d'Italia Özeti

·59·Spor
Juventus, Inter'e Karşı Mağlup Oldu: Derby d'Italia Özeti

Avustralya'nın Perth kentindeki Optus Stadyumu'nda oynanan son Derby d'Italia karşılaşmasında Juventus, İtalya şampiyonasındaki ezeli rakibi Inter'e 1-2 yenildi. Goal.com'un aktardığına göre bu hazırlık maçı, teknik heyete takımın yeni sezondaki potansiyelini değerlendirme ve bazı futbolcuların olumlu ve olumsuz yönlerini belirleme fırsatı sundu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Karşılaşma Torino ekibi için mağlubiyetle sonuçlansa da sahadaki bazı oyuncuların performansı uzmanlar ve taraftarlar üzerinde olumlu bir izlenim bıraktı. Inter'de Dimarco ve Diouf skorbordda isimlerini yazdırırken, Juventus'un tek golünü atan Conceicao maçın en aktif oyuncularından biri oldu.

Sahadaki olumlu değişimler ve parlayan futbolcular

Kaynaklara göre takımın ön libero bölgesindeki ve orta sahadaki performansı birçok kişinin dikkatini çekti. Özellikle Brezilyalı futbolcu, isabetli pasları, oyunu iyi okuyabilmesi ve savunmadaki disipliniyle öne çıktı. Cambiaso'ya uygun bir fırsat hazırlasa da takım arkadaşı şut çekmek yerine pas vermeyi tercih etti. Sezon öncesi kampta kendini gösteren bu futbolcunun performansı, Torino'da kalma ihtimalini daha da artırıyor.

Takımın hücum hattındaki yeni oluşumlar da büyük önem taşıdı. Sezonun ilk maçına çıkan ve fiziksel hazırlık açısından takım arkadaşlarının biraz gerisinde kalan futbolcu, buna rağmen sahada liderlik rolünü üstlenmeye çalıştı. İlk yarıda fazla varlık gösteremeyen David'e kıyasla onun sahadaki mevcudiyeti, takımın hücumlarına belirli bir anlam ve dayanak noktası kazandırdı.

Zorluklar ve geleceğe dair umutlar

Karşılaşma boyunca olumlu izlenim bırakan bir diğer oyuncu ise kanattaki aktif performansıyla öne çıktı. Başını dik tutarak rakiplerini geçmeye çalıştı ve takım arkadaşlarına uygun fırsatlar hazırladı. Özellikle Juventus formasıyla ilk kez sahaya çıkan Kolo Muani ile iyi bir uyum sergiledi. Kolo Muani henüz en iyi fiziksel formuna ulaşmamış olsa da bazı hareketleri gelecek adına büyük umut veriyor.

Fiziksel olarak henüz tamamen toparlanmamış olmasına rağmen Kolo Muani, maçın son bölümünde rakip kalede tehlike yaratmaya çalıştı ve sonunda adını golcüler arasına yazdırdı. Sahaya girer girmez aktif olan futbolcu, takım arkadaşlarının topu kendisine daha yavaş aktarmasından duyduğu rahatsızlığı da gizlemedi. Karşılaşmanın sonlarında gelen gol, Juventus'un mağlubiyet acısını bir nebze olsun hafifletti.

JuventusInterDerby d'ItaliaFutbolTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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