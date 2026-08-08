Tottenham, Savinho transferi için Manchester City ile anlaşmaya yaklaşıyor

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirme yolunda bir sonraki büyük transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Football365'in haberine göre Kuzey Londra ekibi, Manchester City'nin kanat oyuncusu Savinho'nun transferi için 60 milyon sterlinlik bir anlaşmaya varmanın eşiğinde. Bu gelişmeyi Goal.com haber veriyor.

Transfer tamamlanırsa teknik direktör Roberto De Zerbi, öncelikleri arasında yer alan birinci sınıf hücum oyuncusuna kavuşacak. Ayrıca bu transfer, Tottenham'ın yaz transfer dönemindeki toplam harcamalarını tarihi 300 milyon sterlin sınırına yaklaştıracak. Kulüp yönetimi şimdiye kadar yeni oyuncular için yaklaşık 230 milyon sterlin harcadı; Sandro Tonali, Matheus Fernandes ve Jan Paul van Hecke takıma katıldı.

Transferin detayları ve şartları

Goal.com'un haberine göre Tottenham, transfer dönemi boyunca Liverpool forveti Cody Gakpo'nun yanı sıra Raphinha ve Marcus Rashford gibi adayları da değerlendirdi. Ancak teknik ekip ve antrenörler, özellikle Brezilyalı kanat oyuncusunu ana hedef olarak belirledi ve Savinho listenin en üst sırasına yerleşti.

Buna rağmen Manchester City yönetimi, ayrılacak oyuncunun yerine uygun bir alternatif bulana kadar görüşmeleri temkinli bir şekilde sürdürüyor. Yine de taraflar arasındaki müzakereler olumlu yönde ilerliyor ve anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Fabrizio Romano'nun görüşleri

Tanınmış transfer uzmanı Fabrizio Romano, bu anlaşmanın gerçekleşme ihtimaliyle ilgili olumlu görüşlerini paylaştı. Romano'ya göre Savinho'nun Tottenham'a transferi konusunda şüpheye yer yok.

Fabrizio Romano şu ifadeleri kullandı: «Öncelik, birinci, ikinci ve üçüncü hedef kesinlikle Savinho olmaya devam ediyor ve yaz transfer döneminin sonunda onun Tottenham'a katılma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Bu nedenle burada herhangi bir sürpriz beklemiyorum». Böylece tüm taraflar, 60 milyon sterlinlik transferin önümüzdeki günlerde başarıyla tamamlanacağına inanıyor.