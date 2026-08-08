Apple’ın Efsanevi Mac Pro Bilgisayarının 20. Yılı Doldu

·47·Teknoloji
Apple’ın Efsanevi Mac Pro Bilgisayarının 20. Yılı Doldu

Tam yirmi yıl önce Apple, tarihindeki ilk Mac Pro masaüstü bilgisayarını kamuoyuna tanıtmıştı. Bu cihaz, Amerikalı teknoloji devi için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Şirket, bu model sayesinde PowerPC işlemcilerinden Intel mimarisine geçiş sürecini tamamladı. Bu konuda Ixbt.com bilgi veriyor.

ixbt.com’un yazdığına göre ilk Mac Pro, o dönem için eşi görülmemiş işlem gücü sunan nihai bir çözüm haline geldi. Bilgisayar, temelinde sunucu sınıfı Intel işlemcilere dayanıyordu ve bu sayede iş performansı önemli ölçüde artırılabiliyordu.

Teknik özellikler ve performans

Sunulan en üst düzey yapılandırmadaki cihaz, 3 GHz’ye kadar saat hızına sahip iki adet çift çekirdekli Xeon 5160 işlemciyle donatılmıştı. Uzmanlara göre bu donanım, yazılıma bağlı olarak önceki model Power Mac G5’e kıyasla yaklaşık iki kat daha yüksek sonuçlar sunuyordu.

Grafik özellikleri açısından da kullanıcılara geniş bir seçenek yelpazesi sunulmuştu. İlk sürümde GeForce 7300 GT ekran kartı bulunuyordu; talep doğrultusunda bu kart ATI Radeon X1900 XT veya NVIDIA Quadro FX 4500’e kadar yükseltilebiliyordu. Ayrıca RAM kapasitesi 1 GB ile 16 GB arasında yapılandırılabiliyordu.

Tasarım ve sonraki değişiklikler

İlginç olan, yeni platforma geçilmesine rağmen Apple’ın o dönemde dış görünümü değiştirmemeyi tercih etmesiydi. Bunun sonucunda ilk Mac Pro, önceki Power Mac G5 modelinin tasarımını tamamen koruyan büyük ve sağlam bir kasayla üretildi.

Zamanla teknolojiler gelişti ve şirket, kendi Apple M mimarisine sahip işlemcilere tamamen geçti. Bu etken nedeniyle büyük kasasıyla tanınan Mac Pro’ya duyulan ihtiyaç giderek azaldı ve Apple bu serideki bilgisayarlar yerine daha kompakt Mac Studio modellerini tercih etti. Son Mac Pro modeli 2023’te M2 Ultra çipiyle piyasaya sürüldü.

AppleMac ProIntelTeknolojiTarih
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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