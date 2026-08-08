Lionel Messi'nin babası ve menajeri Jorge Messi 68 yaşında hayatını kaybetti

·28·Spor
Lionel Messi'nin babası ve menajeri Jorge Messi 68 yaşında hayatını kaybetti

Arjantin futbolunun efsanesi Lionel Messi'nin babası ve uzun yıllar menajerliğini yapan Jorge Messi, 68 yaşında hayatını kaybetti. Infobae ve yerel kaynaklara göre iş insanı, uzun süren ciddi bir hastalığın ardından memleketi Rosario'daki bir hastanede cuma günü yaşamını yitirdi. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Bu ağır kayıp, tüm Messi ailesi için büyük bir yıkım oldu. Jorge Messi, oğlunun dünya futbolunun zirvesine çıkmasında eşsiz ve büyük bir rol oynadı; Lionel'in kariyerini başından sonuna kadar yakından yönetti.

Babanın futbolcunun gelişimindeki rolü

Lionel Messi'nin dünyanın en büyük futbolcularından biri haline gelmesinin hikâyesi, babasının etkisi olmadan kesinlikle düşünülemez. Bu etki, özellikle geleceğin forvetinin kariyerindeki ilk ve en zorlu yıllarda açıkça hissedildi.

Lionel çocukken Güney Amerika'dan Barcelona'ya katılmak için Avrupa'ya taşındığında, babası ona bizzat eşlik etmeye karar verdi. Ailenin geri kalanı ise bu geçiş döneminin zorluklarıyla mücadele ederken başlangıçta Rosario'da kaldı.

Hayatındaki köklü değişimlerin ve belirsizliklerin yaşandığı bu dönemde Jorge, oğlu için önemli bir manevi ve pratik destek oldu. Lionel'in Avrupa'daki tamamen yeni hayata uyum sağlamasına yakından yardımcı oldu.

Profesyonel kariyer ve menajerlik

Lionel büyüyüp profesyonel kariyeri küresel bir boyut kazanmaya başladıkça, Jorge'nin sorumlulukları da doğal olarak genişledi. Oğlunun üst düzeydeki karmaşık profesyonel işlerini yönetmeye başladı.

Jorge Messi yıllar boyunca oğlunun spordaki en önemli temsilcilerinden biri olarak görev yaptı. Lionel'in olağanüstü futbol kariyerindeki en önemli kararların alınmasına doğrudan katıldı.

Özverili çalışmaları sayesinde Arjantin futbolunun efsanevi temsilcisi, ticari işlerinin güvende olduğundan emin olarak yalnızca yeşil sahadaki oyununa odaklanabildi.

Lionel MessiJorge MessiArjantinFutbolBarcelona
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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