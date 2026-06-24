Rustam Ashurmatov: Beş gol yemek kolay değil

Özbekistan milli takım savunmacısı Rustam Ashurmatov, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Portekiz'e karşı oynanan maçın ardından görüşlerini paylaştı.

«Beyaz Kurtlar» mücadeleyi 0-5 mağlubiyetle tamamladı. Ashurmatov, Portekiz gibi güçlü bir takıma karşı sahaya çıkmanın her türlü sonuçta büyük bir deneyim olduğunu belirtti. Ancak savunmacı için beş gol yemek kolay kabul edilebilir bir durum değil.

«Kazansak da kaybetsek de Portekiz'e karşı oynamak her halükarda büyük bir deneyim. Ancak beş gol yemek çok fazla. Bir savunmacı olarak bunu hazmetmek zor», dedi Ashurmatov.

Futbolcu, takımın grup aşamasındaki son maçını henüz oynamadığını hatırlatarak, Portekiz'den alınan mağlubiyeti hızla unutmanın ve önümüzdeki mücadeleye odaklanmanın gerektiğini söyledi.

«Hala üçüncü maçımız var. Bu mağlubiyeti unutmaya çalışmalıyız», diye ekledi.

Ashurmatov, milli takımın ilk iki turda çok fazla gol yediğini kabul etti. Ona göre, savunma hattında yapılan hatalar bunun temel nedenlerinden biriydi.

«İlk iki maçta çok fazla gol yedik. Bu daha çok savunmacıların hatasıydı», dedi futbolcu.

Buna rağmen savunmacı, takımın bir üst tura çıkma şansının devam etmesini umduğunu ve son maçta galibiyet almayı dilediğini belirtti.

«Üçüncü maçta şansımızın kalmasını ve bir sonraki oyunda galibiyet kazanmayı umuyoruz», diye vurguladı Ashurmatov.

Futbolcu, Aziz Ganiyev'in iptal edilen golü hakkında da konuştu. O pozisyonda kural ihlali olup olmadığının tartışmalı olduğunu söyledi.

«Ganiyev'in golündeki faul %50-%50 idi diye düşünüyorum. Eğer hakem golü verseydi, Portekizliler de çok fazla itiraz etmezdi», dedi.

Özbekistan milli takımı şimdi grup aşamasının son turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. «Beyaz Kurtlar» bu mücadelede Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetlerini almak için savaşacak.