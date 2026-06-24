Cristiano Ronaldo tarihi başarının ardından Lionel Messi sorusuna sert yanıt verdi

·5·Spor
Cristiano Ronaldo tarihi başarının ardından Lionel Messi sorusuna sert yanıt verdi

Portekiz milli takım kaptanı Cristiano Ronaldo, Jaxon Şampiyonası kapsamında Özbekistan'a karşı oynanan maçta tarihi bir başarıya imza attı. 41 yaşındaki forvet, karşılaşmada attığı iki golle takımının 5-0'lık galibiyetine büyük katkı sağladı. Ancak maç sonrası röportaj sırasında, ezeli rakibi Lionel Messi hakkındaki bir soruya beklenmedik ve biraz sinirli bir tepki verdi. Goal.com haber veriyor.

Turnuvanın açılış maçında Kongo DR ile berabere kaldıktan sonra eleştirilerin hedefi olan Ronaldo, yeteneğini bir kez daha kanıtladı. Houston şehrinde oynanan maçta, altı farklı Dünya Kupası'nda gol atan tarihteki ilk futbolcu oldu. Buna rağmen, gazetecilerle yaptığı görüşmede, kendisine yönelik baskılardan ve Lionel Messi ile kıyaslamaların hala devam etmesinden duyduğu rahatsızlığı gizlemedi.

Eleştiriler ve Rekorlar Kıskacında

Cristiano Ronaldo, son haftalardaki eleştirilerin kendisini ve takımı nasıl etkilediğinden bahsetti. Goal.com'un haberine göre futbolcu, kamuoyunun görüşlerinin bazen aşırı acımasız olabildiğini vurguladı. "Çok zor bir haftaydı, özellikle bana ve teknik direktör Roberto Martinez'e yönelik eleştiriler arttı. Bu sektörde 23 yıldır faaliyet gösteriyorum. İşler yolunda gittiğinde her şey harika, ancak tek bir başarısızlıkte 'Ronaldo yaşlandı, emekli olmalı' diyorlar. Bugün sahada buna layık bir cevap verdik", dedi 41 yaşındaki yıldız.

Özbekistan maçında Joao Cancelo ve Bruno Fernandes'in asistlerini değerlendiren Ronaldo, Dünya Kupaları'ndaki gol sayısını 10'a çıkardı. Bu sonuçla efsanevi Eusebio'nun rekorunu kırarak Portekiz tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Ayrıca, 41 yaş 138 günlük yaşıyla Jaxon Şampiyonası maçında duble yapan en yaşlı futbolcu olarak tarihe geçti.

Messi Kıyaslamalarına Son

Röportaj sırasında Lionel Messi'nin turnuvaya 5 golle başladığı ve onun sonuçları sorulduğunda, Ronaldo beklenmedik şekilde sert bir yanıt verdi. Rakibinin sonuçlarını takip etmediğini ve bunun kendisini ilgilendirmediğini açıkça belirtti. "Başkalarının sonuçlarıyla kesinlikle işim yok. Örneğin Kylian Mbappe de gol attı. Benim için en önemlisi takımımızın birliği", diye yanıtladı.

Daha sonra gazeteciler onu tekrar Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Erling Haaland ile kıyaslamaya çalıştığında, forvet "Sıradaki soru" diyerek görüşmeyi kısa kesti. Futbolcu, kişisel istatistiklerin değil, Portekiz milli takımının genel başarısının öncelikli olduğunu defalarca vurguladı.

Özbekistan milli takımına karşı kazanılan büyük galibiyet, Portekiz'in gruptaki durumunu iyileştirdi. Ronaldo, dışarıdan gelen olumsuz fikirlerin kontrol edilemeyeceğini ancak sahadaki sonucun tüm sorulara nokta koyması gerektiğini belirtti. Takım, gelecek maçlarda da aynı güvenli oyunu sergilemeye çalışacak.

Cristiano RonaldoPortekizDünya KupasıLionel MessiFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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