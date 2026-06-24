Lionel Messi'den Daha Fazla Oy Alan Yıldız: Mbekezeli Mbokazi Dünya Futbolunu Şaşırtıyor

·4·Spor
Lionel Messi'den Daha Fazla Oy Alan Yıldız: Mbekezeli Mbokazi Dünya Futbolunu Şaşırtıyor

ABD'nin MLS şampiyonasında beklenmedik bir olay yaşandı: Chicago Fire'ın 20 yaşındaki savunmacısı Mbekezeli Mbokazi, yıldızlar anketinde Lionel Messi'den daha fazla oy almayı başardı. Bu sonuç, sadece Kuzey Amerika'nın değil, dünya futbol kamuoyunun da dikkatini Güney Afrikalı yeteneğe çekti. Goal.com haber veriyor.

Mbokazi, MLS'deki ilk sezonunda All-Star (Yıldızlar Maçı) kadrosunda yer aldı. Goal.com'un haberine göre, genç savunmacı, bu yüksek takdiri gördüğü ilk sezonunda sekiz kez Ballon d'Or sahibi Lionel Messi'yi oy sayısında geride bıraktı. Bu durum, onun sadece sahadaki performansının değil, taraftarlar arasındaki popülaritesinin de hızla arttığını gösteriyor.

Güney Afrikalı efsane futbolcu Doktor Khumalo, bu başarıyla ilgili görüşlerini bildirirken Mbokazi'yi ülkesinin gerçek bir "elçisi" olarak tanımladı. Khumalo, 30 yıl önce MLS'de yıldızlar kadrosuna giren son Güney Afrikalıydı. Khumalo, bugünkü MLS'nin 1990'lardakinden çok daha güçlü ve ticari açıdan daha cazip bir marka haline geldiğini vurguladı.

Güney Afrika Futbolunun Yeni Dönemi

Mbokazi, Aralık 2025'te Orlando Pirates kulübünden ABD'ye transfer olmuştu. Chicago Fire ile imzaladığı dört yıllık sözleşme kendini kanıtlıyor. Futbolcu şu anda sadece kulüp düzeyinde değil, aynı zamanda Güney Afrika milli takımında 2026 Dünya Kupası elemeleri maçlarında da aktif olarak rol alıyor.

Uzmanlara göre, Mbokazi'nin başarısının arkasında Orlando Pirates akademisinde aldığı sıkı disiplin ve eğitim yatıyor. Lionel Messi, Heung-min Son ve Thomas Muller gibi isimlerin oynadığı, yıldızlarla dolu bir ligde bu yaşta ön plana çıkmak nadir görülen bir olaydır.

Şu anda ABD'de Mbokazi'nin yanı sıra Puso Dithejane, Bongokuhle Hlongwane ve Olwethu Makhanya gibi birçok Güney Afrikalı futbolcu daha forma giyiyor. Ancak özellikle Mbokazi, güvenilir oyunu ve karizmasıyla herkesten ayrılıyor. Gelecekte dünyanın en güçlü savunmacılarından biri olması için tüm imkanların yeterli olduğu söyleniyor.

Bu başarı sadece futbolcunun kişisel bir sonucu değil, aynı zamanda Güney Afrika futbol okulunun dünya arenasındaki prestijini artırmaya hizmet ediyor. Lionel Messi gibi efsanelerle aynı ligde rekabet etmek ve taraftarların sevgisini kazanmanın, Mbokazi için büyük bir kariyerin başlangıcı olması bekleniyor.

MLSLionel MessiMbekezeli MbokaziChicago FireFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ravshan Ermatov Portekiz'e karşı alınan mağlubiyet hakkında konuştuRavshan Ermatov Portekiz'e karşı alınan mağlubiyet hakkında konuştuBugün, 12:12Portekiz'den Ağır Yenilgi ve Cannavaro'ya Sert EleştirilerPortekiz'den Ağır Yenilgi ve Cannavaro'ya Sert EleştirilerBugün, 12:06Cristiano Ronaldo tarihi başarının ardından Lionel Messi sorusuna sert yanıt verdiCristiano Ronaldo tarihi başarının ardından Lionel Messi sorusuna sert yanıt verdiBugün, 11:58Fayzullayev: Özbek olduğum ve milli takımda oynadığım için gururluyumFayzullayev: Özbek olduğum ve milli takımda oynadığım için gururluyumBugün, 11:30Ronaldo'nun ablasından nefret edenlere sert yanıtRonaldo'nun ablasından nefret edenlere sert yanıtBugün, 11:23Eldor Shomurodov: Ağır mağlubiyet için taraftarlardan özür dileriz (video)Eldor Shomurodov: Ağır mağlubiyet için taraftarlardan özür dileriz (video)Bugün, 11:17
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor