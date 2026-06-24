Lionel Messi'den Daha Fazla Oy Alan Yıldız: Mbekezeli Mbokazi Dünya Futbolunu Şaşırtıyor

ABD'nin MLS şampiyonasında beklenmedik bir olay yaşandı: Chicago Fire'ın 20 yaşındaki savunmacısı Mbekezeli Mbokazi, yıldızlar anketinde Lionel Messi'den daha fazla oy almayı başardı. Bu sonuç, sadece Kuzey Amerika'nın değil, dünya futbol kamuoyunun da dikkatini Güney Afrikalı yeteneğe çekti. Goal.com haber veriyor.

Mbokazi, MLS'deki ilk sezonunda All-Star (Yıldızlar Maçı) kadrosunda yer aldı. Goal.com'un haberine göre, genç savunmacı, bu yüksek takdiri gördüğü ilk sezonunda sekiz kez Ballon d'Or sahibi Lionel Messi'yi oy sayısında geride bıraktı. Bu durum, onun sadece sahadaki performansının değil, taraftarlar arasındaki popülaritesinin de hızla arttığını gösteriyor.

Güney Afrikalı efsane futbolcu Doktor Khumalo, bu başarıyla ilgili görüşlerini bildirirken Mbokazi'yi ülkesinin gerçek bir "elçisi" olarak tanımladı. Khumalo, 30 yıl önce MLS'de yıldızlar kadrosuna giren son Güney Afrikalıydı. Khumalo, bugünkü MLS'nin 1990'lardakinden çok daha güçlü ve ticari açıdan daha cazip bir marka haline geldiğini vurguladı.

Güney Afrika Futbolunun Yeni Dönemi

Mbokazi, Aralık 2025'te Orlando Pirates kulübünden ABD'ye transfer olmuştu. Chicago Fire ile imzaladığı dört yıllık sözleşme kendini kanıtlıyor. Futbolcu şu anda sadece kulüp düzeyinde değil, aynı zamanda Güney Afrika milli takımında 2026 Dünya Kupası elemeleri maçlarında da aktif olarak rol alıyor.

Uzmanlara göre, Mbokazi'nin başarısının arkasında Orlando Pirates akademisinde aldığı sıkı disiplin ve eğitim yatıyor. Lionel Messi, Heung-min Son ve Thomas Muller gibi isimlerin oynadığı, yıldızlarla dolu bir ligde bu yaşta ön plana çıkmak nadir görülen bir olaydır.

Şu anda ABD'de Mbokazi'nin yanı sıra Puso Dithejane, Bongokuhle Hlongwane ve Olwethu Makhanya gibi birçok Güney Afrikalı futbolcu daha forma giyiyor. Ancak özellikle Mbokazi, güvenilir oyunu ve karizmasıyla herkesten ayrılıyor. Gelecekte dünyanın en güçlü savunmacılarından biri olması için tüm imkanların yeterli olduğu söyleniyor.

Bu başarı sadece futbolcunun kişisel bir sonucu değil, aynı zamanda Güney Afrika futbol okulunun dünya arenasındaki prestijini artırmaya hizmet ediyor. Lionel Messi gibi efsanelerle aynı ligde rekabet etmek ve taraftarların sevgisini kazanmanın, Mbokazi için büyük bir kariyerin başlangıcı olması bekleniyor.