Real Madrid, Rodri transferinden vazgeçip 30 milyon avroluk yeteneğe yöneldi

·68·Spor
Real Madrid, Rodri transferinden vazgeçip 30 milyon avroluk yeteneğe yöneldi

Real Madrid, transfer piyasasında planlarını kökten değiştirmek zorunda kaldı. Goal.com un haberine göre Florentino Pérez, takımın orta saha hattını güçlendirmek için belirlediği ana hedeften, Manchester City'nin yıldızından vazgeçme kararı aldı. Bunun nedeni, tecrübeli orta saha oyuncusunun ezeli rakip Barcelona'ya transfer olmaya yakın olması. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Başlangıçta Real Madrid yönetimi, orta sahaya tecrübe ve taktik disiplin kazandırmak için İspanyol futbolcunun transferini öncelik olarak belirlemişti. Ancak oyuncunun Katalan kulübünün projesini seçmesi beklenmedik bir gelişmeye yol açtı ve Kraliyet Kulübü hemen başka seçenekleri değerlendirmeye başladı.

Yeni transfer stratejisi ve genç yetenek

Bu gelişmenin ardından Real Madrid scout ekibi dikkatini Hollanda ligine çevirdi. Eredivisie'de parlayan genç yıldız Jorthy Mokio, Madrid ekibinin 30 milyon avroluk alternatif planı haline geldi. Fichajes'in haberine göre kulüp yetkilileri, 18 yaşındaki ön liberonun fiziksel özelliklerinin ve büyük potansiyelinin La Liga'nın gereksinimlerine tamamen uyduğuna inanıyor.

Bu transfer hamlesi, Madrid kulübü için tamamen yeni bir strateji anlamına geliyor. Rodri'nin hazır ve pahalı bir yıldız olarak kadroya katılması planlanırken Ajax altyapısından yetişen Mokio, uzun vadeli bir yatırım olarak görülüyor. Genç yaşına rağmen Amsterdam ekibinde şimdiden önemli bir deneyim kazandı.

Ajax ile görüşmelerin zorlu geçmesi bekleniyor

Jorthy Mokio, Johan Cruyff Arena'da kendini kanıtlayarak takımın as oyuncularından biri haline geldi. Nisan 2026'ya kadar uzatılan son sözleşmesine dek A takımda 48 resmi maça çıkan futbolcu, 6 gol atmayı başardı. Birden fazla pozisyonda oynayabilmesi, Madrid yönetiminin ilgisini daha da artırdı.

Ancak yetenekli futbolcuyu Hollanda devinin elinden koparmak kolay olmayacak. Ajax mali baskı altında değil ve oyuncuyla imzalanan uzun vadeli sözleşme 30 Haziran 2031'e kadar geçerli. Madrid kulübü tarafından ilk etapta 30 milyon avroluk bir bedel açıklansa da Hollandalılar yıldızları için çok daha yüksek bir ücret talep edebilir.

Real Madrid yönetimi artık hem futbolcuyu hem de kulübünü kısa sürede sözleşme değişikliğine ikna etmek için kapsamlı bir plan hazırlamak zorunda. Bu transferin yaz döneminin en sıcak gelişmelerinden biri olması bekleniyor.

Real MadridRodriJorthy MokioTransferlerLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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