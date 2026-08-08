Cristian Chivu: Inter, İtalya şampiyonasında en büyük favori olmaya devam ediyor

·37·Spor
Cristian Chivu: Inter, İtalya şampiyonasında en büyük favori olmaya devam ediyor

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, yeni sezon öncesinde rakiplerine ciddi bir uyarı göndererek takımının şampiyonluk unvanını korumaya hazır olduğunu ve turnuvada herkesin ana hedefi hâline geldiğini vurguladı. Goal.com'un haberine göre Milano ekibi, geçtiğimiz sezon rakiplerine hiç şans tanımadan tarihindeki 21. Scudetto'yu kazanmıştı. Goal.com bu gelişmeyi haber veriyor.

Nerazzurri, geçtiğimiz sezon ikinci sıradaki Napoli'nin tam 11 puan önünde şampiyon olmuştu. Bu başarı sayesinde Cristian Chivu, San Siro'daki ilk sezonunda ülke şampiyonluğunu kazanan kulüp tarihindeki beşinci teknik direktör oldu.

Rakiplerin güçlenmesi ve transferler

Ancak teknik direktör, önümüzdeki sezonun kolay geçmeyeceğinin farkında. Napoli, Milan, Como ve Juventus gibi başlıca rakipler, yeni sezon öncesinde kadrolarını önemli ölçüde güçlendirmeyi başardı. Bu durum, şampiyonluk mücadelesinin daha da çekişmeli geçeceğine işaret ediyor.

Chivu, kulübün resmi medya kanalına verdiği röportajda bu sezonki başlıca rakipleri hakkında konuştu: «Henüz bunu tam olarak belirleyemedim. Bunlar her zamanki gibi mevcut İtalya şampiyonuna karşı mücadele etmek isteyen geleneksel takımlar. Biz ise yenilmesi gereken ana takımız», — diye konuştu teknik direktör.

Yeni sezona hazırlık süreci

Inter de kadrosunu daha da güçlendirmek amacıyla transfer piyasasında aktif bir çalışma yürüttü. Özellikle John Stones ve Aleksandar Stanković gibi futbolcular takıma katıldı. Sezon öncesi kamplarında teknik ekibin önceliği, yeni oyuncuları takıma adapte etmek ve futbolcuların fiziksel durumunu aynı seviyeye getirmek oldu.

Chivu'ya göre hazırlık sürecinin en olumlu yanı, takımda fiziksel sorunların ve sakatlıkların çok az görülmesi. İlk resmi lig maçına kadar takımı ideal fiziksel seviyeye getirmek için birkaç haftalarının daha bulunduğu belirtildi.

«Şimdilik en önemli konu, takımda neredeyse hiç fiziksel sorun bulunmaması. Şu anda en motive edici unsur bu ve bundan memnunuz», — diyerek sözlerini tamamladı Inter Teknik Direktörü.

InterCristian ChivuSerie AFutbolİtalya Şampiyonası
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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