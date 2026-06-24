Behruz Karimov Portekiz maçında Dünya Kupası rekoruna imza attı

·200·Spor
Behruz Karimov Portekiz maçında Dünya Kupası rekoruna imza attı

2026 Dünya Kupası K Grubu'nun ikinci turunda Portekiz ve Özbekistan milli takımları arasında oynanan karşılaşmada, Dünya Kupaları tarihine geçen yeni bir rekor kırıldı.

Maç sırasında sahada aynı anda yer alan Cristiano Ronaldo ve Behruzjon Karimov arasındaki yaş farkı, Dünya Kupaları tarihinin en yüksek farkı oldu.

Maç günü Portekiz forveti Cristiano Ronaldo 41 yıl, 4 ay 18 günlükken; Özbekistan savunmacısı Behruzjon Karimov 18 yıl, 10 ay 16 günlükle sahada yer aldı. İki futbolcu arasındaki fark 22 yıl 183 gün olarak kaydedildi.

Önceki rekor 1994 Dünya Kupası'nda kırılmıştı. O dönemde Kamerun forveti Roger Milla ile Rusya forveti Vladimir Beschastnykh arasındaki yaş farkı 21 yıl 321 gündü.

Grup aşamasının üçüncü turunda Portekiz, 28 Haziran'da Kolombiya ile karşılaşacak. Özbekistan milli takımı ise aynı gün Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile sahaya çıkacak.

2026 Dünya Kupası boyunca Özbekistan ile ilgili başka rekorlar da kırıldı. Kolombiya ile oynanan ilk tur maçına rekor düzeyde bilet satıldı.

Ayrıca, Özbekistan'ın Dünya Kupaları'ndaki ilk golünü atan Abbosbek Fayzullayev, 21. yüzyılda Dünya Kupası maçlarında kafa golü atan en kısa boylu futbolcu oldu. Boyu 167 santimetredir.

ÖzbekistanPortekizBehruz KarimovCristiano RonaldoAbbosbek FayzullayevDünya Kupası
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Neymar geri döndü: Carlo Ancelotti Brezilyalı yıldızın durumu hakkında bilgi verdiNeymar geri döndü: Carlo Ancelotti Brezilyalı yıldızın durumu hakkında bilgi verdiBugün, 13:542026 Dünya Kupası: İngiltere – Gana (Maçın Tehlikeli Pozisyonlarını İzleyin)2026 Dünya Kupası: İngiltere – Gana (Maçın Tehlikeli Pozisyonlarını İzleyin)Bugün, 13:25Ronaldo, Özbekistan Maçı Sonrası Eleştirilere Cevap VerdiRonaldo, Özbekistan Maçı Sonrası Eleştirilere Cevap VerdiBugün, 13:14İngiltere Milli Takımı'nda Durgunluk: Thomas Tuchel Gana Beraberliği Sonrası Eleştirilerin Odağındaİngiltere Milli Takımı'nda Durgunluk: Thomas Tuchel Gana Beraberliği Sonrası Eleştirilerin OdağındaBugün, 13:12Kolombiya erken play-off bileti aldı: Daniel Munoz takımına galibiyeti getirdiKolombiya erken play-off bileti aldı: Daniel Munoz takımına galibiyeti getirdiBugün, 13:10Dünya Kupası'nda gerginlik: Carlos Queiroz ve Jude Bellingham arasında neler yaşandı?Dünya Kupası'nda gerginlik: Carlos Queiroz ve Jude Bellingham arasında neler yaşandı?Bugün, 12:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor