Behruz Karimov Portekiz maçında Dünya Kupası rekoruna imza attı

2026 Dünya Kupası K Grubu'nun ikinci turunda Portekiz ve Özbekistan milli takımları arasında oynanan karşılaşmada, Dünya Kupaları tarihine geçen yeni bir rekor kırıldı.

Maç sırasında sahada aynı anda yer alan Cristiano Ronaldo ve Behruzjon Karimov arasındaki yaş farkı, Dünya Kupaları tarihinin en yüksek farkı oldu.

Maç günü Portekiz forveti Cristiano Ronaldo 41 yıl, 4 ay 18 günlükken; Özbekistan savunmacısı Behruzjon Karimov 18 yıl, 10 ay 16 günlükle sahada yer aldı. İki futbolcu arasındaki fark 22 yıl 183 gün olarak kaydedildi.

Önceki rekor 1994 Dünya Kupası'nda kırılmıştı. O dönemde Kamerun forveti Roger Milla ile Rusya forveti Vladimir Beschastnykh arasındaki yaş farkı 21 yıl 321 gündü.

Grup aşamasının üçüncü turunda Portekiz, 28 Haziran'da Kolombiya ile karşılaşacak. Özbekistan milli takımı ise aynı gün Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile sahaya çıkacak.

2026 Dünya Kupası boyunca Özbekistan ile ilgili başka rekorlar da kırıldı. Kolombiya ile oynanan ilk tur maçına rekor düzeyde bilet satıldı.

Ayrıca, Özbekistan'ın Dünya Kupaları'ndaki ilk golünü atan Abbosbek Fayzullayev, 21. yüzyılda Dünya Kupası maçlarında kafa golü atan en kısa boylu futbolcu oldu. Boyu 167 santimetredir.