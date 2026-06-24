Houston'da oynanan ve Portekiz milli takımının Özbekistan'ı 5:0 skorla mağlup ettiği karşılaşma, yabancı uzmanlar tarafından da aktif bir şekilde tartışılıyor. Tanınmış Portekizli futbol menajeri Paulu Barboza Metaratings.ru sitesine verdiği röportajda maç hakkındaki düşüncelerini paylaştı ve temsilcilerimizin oyununu değerlendirdi.

Ronaldo'dan duble ve K grubunda ikinci sıra

Bu önemli galibiyet sayesinde Portekizliler puanlarını 4'e yükselterek, son tur öncesinde K grubu puan tablosunda ikinci sıraya yerleşti.

Karşılaşmada rakip takımın kaptanı Cristiano Ronaldo duble yaparken, Rafael Leao ve Nuno Mendes birer gol kaydetti. Ayrıca, pozisyonlardan birinde temsilcimiz Abduvohid Ne’matov maalesef kendi kalesine gol attı (kendi kalesine gol).

«Özbekistan önceki maça göre daha zayıf bir oyun sergiledi»

Paulu Barboza'ya göre, Portekiz bu kez daha iyi bir performans sergilemiş olsa da, buna daha çok Özbekistan milli takımının yetersiz oyunu imkan tanımış:

«Bugün Kongo maçına kıyasla biraz daha iyiydik ama Özbekistan yetersiz kaldı. Önceki maça göre daha zayıf bir oyun sergilediler. Her şeye rağmen galip gelmemiz iyi oldu. Ronaldo iki gol attı, bu forvet için çok olumlu bir durum. Hücum hattında farklı seçeneklerimiz var».

Kolombiya maçında bu kadar kolay olmayacak

Büyük galibiyete rağmen Portekizli uzman, aşırı rahatlığa kapılmamayı ve aceleyle büyük sonuçlar çıkarmamayı tavsiye etti. Çünkü önlerinde oldukça ciddi bir rakip bekliyor:

«Bu galibiyet bizi Kolombiya maçı öncesinde birinci sıraya taşıdı, ancak büyük sonuçlar çıkarmak için acele etmezdim. Kolombiya maçında bu kadar kolay olmayacak çünkü bu tamamen farklı bir seviye».

Sonuç olarak, rakipler galip gelmiş olsa da oyunumuzdaki zayıf noktaları net bir şekilde fark ettiler. Milli takımımızın bu eleştirilerden doğru dersler çıkararak, DR Kongo karşısındaki belirleyici maçta tamamen farklı bir futbol sergilemesini umuyoruz.