Dünya Kupası'nda gerginlik: Carlos Queiroz ve Jude Bellingham arasında neler yaşandı?

2026 Dünya Kupası grup aşaması kapsamında İngiltere ve Gana milli takımları arasında oynanan karşılaşma (0:0), sadece sahadaki mücadeleyle değil, beklenmedik tartışmalarla da hafızalara kazındı. Maçın devre arasında İngiliz yıldız Jude Bellingham ile Gana teknik direktörü Carlos Queiroz arasında sert bir sözlü tartışma yaşandı. Goal.com haberine göre.

Olay, ilk yarının bitimine kısa bir süre kala, Jude Bellingham'ın Gana yedek kulübesi yakınında Jerome Opoku'ya karşı sert bir müdahalede bulunmasıyla başladı. Bu durum, deneyimli teknik adam Carlos Queiroz'un öfkesini tetikledi. Durum öyle bir noktaya geldi ki, Bellingham'ın takım arkadaşı Morgan Rogers ve Gana temsilcileri, teknik direktörü uzaklaştırmak zorunda kaldı. Goal.com'un haberine göre, taraflar karşılıklı hakaret içerikli sözler kullandılar.

Carlos Queiroz'un açıklamaları

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Gana'nın hocası yaşanan olaya açıklık getirdi. Sözlerine göre, tartışma Bellingham'ın uygunsuz sözleri nedeniyle tırmandı. "Kötü sözler sarf etti, her şey böyle başladı. Benim niyetim, sert hareketi nedeniyle ona biraz sakinleşmesini söylemekti. Bu durumda kendisine ikinci sarı veya hatta kırmızı kart gösterilebilirdi, çünkü futbolcuma karşı çok tehlikeli oynadı", dedi 73 yaşındaki teknik adam.

Queiroz ayrıca futbolun bir duygular oyunu olduğunu vurgulayarak, Bellingham'ın sözlerini "yaşam kitabına girmeyecek ifadeler" olarak nitelendirdi. Eski Real Madrid hocası, "Futbol cesur insanlar içindir, smokinle dans edenler için değil. Biz profesyoneliz ve bu duygular sahada kaldı", diye ekledi.

Thomas Tuchel öğrencisini savundu

İngiltere milli takımının teknik direktörü Thomas Tuchel ise bu çatışmaya karşı oldukça sakin bir tavır sergiledi. Alman teknik adam, rakip takımın kendi futbolcularının sinirlerini bozmayı başardığı yönündeki iddiaları reddetti. Tuchel'e göre Jude Bellingham sadece kendisini ve takımın çıkarlarını savundu.

"Kimse sinirlerimizi bozmadı. Bu normal bir durum. Duygular paylaşıldı ve Jude kendini gösterdi. Devrede soyunma odasında çok sakindik. Duyguların oyunun bir parçası olduğunu biliyoruz ancak bize yardımcı olmayacak şeylerle dikkatimizin dağılmasını istemiyoruz", dedi Tuchel.

Karşılaşmanın sonucunda İngiltere, 4 puanla L grubunda liderliğini koruyor. Gana da aynı puanla ikinci sırada yer alıyor. Hırvatistan, Panama karşısında aldığı galibiyetle üçüncü sıraya yükseldi. Artık "Üç Aslanlar"ın bir üst tura çıkma meselesini çözmek için son turda Panama ile oynayacağı maçta yenilmemesi yeterli olacak.