Dünya Kupası grup aşamasında Hırvatistan karşısında alınan galibiyetle moralli olan İngiltere Milli Takımı, beklenmedik bir engelle karşılaştı. Gana Milli Takımı ile oynanan ve golsüz beraberlikle sonuçlanan mücadele, "Üç Aslanlar"ın hücum kapasitesi hakkındaki soruları yeniden gündeme getirdi. Goal.com'un haberine göre, bu maç yeni teknik direktör Thomas Tuchel'in önündeki görevlerin ne kadar zor olduğunu gösterdi. Goal.com haberi veriyor.

Maç boyunca İngiltere top kontrolünü tamamen elinde tuttu, ancak bu üstünlük tehlikeli pozisyonlara dönüşmedi. Karlush Keyrush liderliğindeki Gana Milli Takımı, maçın ilk dakikalarından itibaren savunma taktiğini benimsedi ve rakibe boş alan bırakmamaya çalıştı. İngiliz futbolcular ise rakibin yoğun savunmasını yarmakta risk almaktan kaçındı, bu da hücumların verimliliğini düşürdü.

İstatistikler İngiltere'nin belirgin üstünlüğünü gösteriyor: İlk 12 dakikada İngilizler 111 isabetli pas yaparken, Gana futbolcuları sadece 14 kez paslaşabildi. Buna rağmen İngiltere, maçın 36. dakikasına kadar açık oyunda tek bir tehlikeli pozisyon bile yaratamadı. Tüm maç boyunca rakip kaleye gönderilen isabetli şut sayısı da beklentilerin altında kaldı.

Hücum Sorunları ve Harry Kane Faktörü

Milli takım kaptanı ve ana golcüsü Harry Kane için bu maç şanssız geçti. Normalde takımın "motoru" olarak kabul edilen forvet, rakip ceza sahası içinde sadece üç kez topla buluştu. Maçın sonuna doğru, 87. dakikada gol atmak için uygun bir fırsat yakaladı ancak yakın mesafeden vurduğu şut üst direğin üzerinden auta gitti. Bu durum, Harry Kane'in "Altın Ayakkabı" yarışındaki şanslarını da zorlaştırdı.

Thomas Tuchel, maç sonrası verdiği röportajda rakibin disiplinli oyununu özellikle takdir etti. "Gana çok büyük bir disiplin ve fiziksel hazırlıkla savunma yaptı. Kariyerim boyunca bu kadar güçlü savunma yapan az takım gördüm. Boşlukları bulmak çok zordu. Harry Kane'in yakaladığı pozisyonlarda ise sadece şans eksikti. Normalde bu fırsatları değerlendirirdi," dedi Alman teknik adam.

İngiliz futbol kamuoyu için bu tür sonuçlar artık alışılmış bir durum haline geldi. Tek bir galibiyetten sonra "kupa eve geliyor" sloganları yükselirken, tek bir beraberlikten sonra takım sert eleştiri yağmuruna tutuluyor. Artık Thomas Tuchel'in takımın hücum oyununu yeniden gözden geçirmesi ve play-off aşamaları öncesinde rakibin "otobüsü çekme" tarzındaki savunmasını yarma yollarını bulması gerekiyor.