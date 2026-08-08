SpaceX Ay’da uydu üreten fabrikalar kurmayı planlıyor

·37·Teknoloji
SpaceX Ay’da uydu üreten fabrikalar kurmayı planlıyor

Ixbt.com’un haberine göre SpaceX, gelecekte Ay yüzeyinde uydular ve uzay bilişim altyapısı için gerekli bileşenleri üreten otomatik fabrikalar kurmayı planlıyor. Bu iddialı stratejik konsept, şirketin üç aylık gelirlerine ilişkin tarihi raporunda Elon Musk tarafından bir kez daha doğrulandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bildirildiğine göre bu fikrin hayata geçirilmesi, Starmind projesinin genişletilmesi ve Starship yeniden kullanılabilir roketinin hızlı geliştirilmesiyle yakından bağlantılı. Musk’a göre şirket, Ay’a çok büyük miktarlarda kargo taşımayı planlıyor ve bu süreçte robotlar temel yardımcılar hâline gelecek.

Otonom sanayi üssü oluşturma aşamaları

İlk aşamada Ay’a büyük miktarda ekipman, robotik sistem ve inşaat malzemesi taşınması, ardından da bağımsız bir sanayi üssünün kademeli olarak oluşturulması planlanıyor. Bu tesislerde, doğrudan uzayda yapay zekâ hesaplamaları gerçekleştirmek üzere tasarlanan Starmind uydularının üretilmesi bekleniyor.

Uzun vadede SpaceX, bu tür araçlardan oluşan devasa bir filoyu, hatta bir milyona kadar uyduyu alçak Dünya yörüngelerine yerleştirmeyi hedefliyor. Elon Musk’a göre zamanla üretim sürecinin bir bölümünü Ay’a taşımak mantıklı olacak; çünkü buradaki robotlar yalnızca araçların kendisini değil, güneş panelleri ve radyatörleri de üretebilir.

Altyapı ve elektromanyetik katapult

Ay’da üretilecek güneş panelleri hesaplama sistemlerine enerji sağlarken, özel radyatörler güçlü ekipmanlardan kaynaklanan fazla ısının uzaklaştırılmasını sağlayacak. Daha iddialı girişimlerden biri de Ay’da elektromanyetik bir kütle hızlandırıcısı, yani roket kullanmadan yükleri doğrudan uzaya fırlatacak dev bir “katapult” inşa etme fikri.

Ay’daki düşük yer çekimi ve atmosferin neredeyse yokluğu, bu teorik konsepti Dünya’ya kıyasla hayata geçirilmesi çok daha gerçekçi bir projeye dönüştürüyor. Gerekli tüm bileşenler ve uydular doğrudan Ay’da üretilebilirse SpaceX, bunları Dünya yüzeyinden ağır roketlerle taşıma zorunluluğundan kurtulacak.

Starship sisteminin belirleyici rolü

Bu devasa konseptin temelini Starship taşıma sistemi oluşturuyor. Ay’a robotları, ekipmanları, inşaat makinelerini ve sanayi altyapısı için gerekli hammaddeleri taşıması gereken sistem tam olarak bu yeniden kullanılabilir sistem. SpaceX, Starship sisteminin taşıma kapasitesini önemli ölçüde artırmayı ve tam yeniden kullanılabilirlik sayesinde uçuş maliyetlerini keskin biçimde düşürmeyi planlıyor.

Şu anda şirket, Raptor motorları ve Starship parçalarının üretim kapasitesini genişletiyor, yeni tesisler kuruyor ve ek fırlatma sahalarını hazırlıyor. Uzun vadede SpaceX, yılda binlerce Starship uçuşu gerçekleştirecek bir sıklığa ulaşmayı hedefliyor.

SpaceXElon MuskStarshipUzayTeknolojiler
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Apple’ın Efsanevi Mac Pro Bilgisayarının 20. Yılı DolduApple’ın Efsanevi Mac Pro Bilgisayarının 20. Yılı DolduBugün, 18:25AMD, yapay zeka modellerini bünyesinde barındıran Taalas girişimini satın aldıAMD, yapay zeka modellerini bünyesinde barındıran Taalas girişimini satın aldıBugün, 17:54HMD Touch AI bütçe telefonu global pazara çıkabilirHMD Touch AI bütçe telefonu global pazara çıkabilirBugün, 17:24Noctua bilgisayar kasalarını ölçtü: hatalar tespit edildiNoctua bilgisayar kasalarını ölçtü: hatalar tespit edildiBugün, 16:53Avrupa Birliği Kendi Starlink Sistemini Kurmaya BaşladıAvrupa Birliği Kendi Starlink Sistemini Kurmaya BaşladıBugün, 15:54Juiced Scrambler Hardtail elektrikli bisikleti tanıtıldıJuiced Scrambler Hardtail elektrikli bisikleti tanıtıldıBugün, 15:21
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı