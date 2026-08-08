SpaceX Ay’da uydu üreten fabrikalar kurmayı planlıyor

Ixbt.com’un haberine göre SpaceX, gelecekte Ay yüzeyinde uydular ve uzay bilişim altyapısı için gerekli bileşenleri üreten otomatik fabrikalar kurmayı planlıyor. Bu iddialı stratejik konsept, şirketin üç aylık gelirlerine ilişkin tarihi raporunda Elon Musk tarafından bir kez daha doğrulandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bildirildiğine göre bu fikrin hayata geçirilmesi, Starmind projesinin genişletilmesi ve Starship yeniden kullanılabilir roketinin hızlı geliştirilmesiyle yakından bağlantılı. Musk’a göre şirket, Ay’a çok büyük miktarlarda kargo taşımayı planlıyor ve bu süreçte robotlar temel yardımcılar hâline gelecek.

Otonom sanayi üssü oluşturma aşamaları

İlk aşamada Ay’a büyük miktarda ekipman, robotik sistem ve inşaat malzemesi taşınması, ardından da bağımsız bir sanayi üssünün kademeli olarak oluşturulması planlanıyor. Bu tesislerde, doğrudan uzayda yapay zekâ hesaplamaları gerçekleştirmek üzere tasarlanan Starmind uydularının üretilmesi bekleniyor.

Uzun vadede SpaceX, bu tür araçlardan oluşan devasa bir filoyu, hatta bir milyona kadar uyduyu alçak Dünya yörüngelerine yerleştirmeyi hedefliyor. Elon Musk’a göre zamanla üretim sürecinin bir bölümünü Ay’a taşımak mantıklı olacak; çünkü buradaki robotlar yalnızca araçların kendisini değil, güneş panelleri ve radyatörleri de üretebilir.

Altyapı ve elektromanyetik katapult

Ay’da üretilecek güneş panelleri hesaplama sistemlerine enerji sağlarken, özel radyatörler güçlü ekipmanlardan kaynaklanan fazla ısının uzaklaştırılmasını sağlayacak. Daha iddialı girişimlerden biri de Ay’da elektromanyetik bir kütle hızlandırıcısı, yani roket kullanmadan yükleri doğrudan uzaya fırlatacak dev bir “katapult” inşa etme fikri.

Ay’daki düşük yer çekimi ve atmosferin neredeyse yokluğu, bu teorik konsepti Dünya’ya kıyasla hayata geçirilmesi çok daha gerçekçi bir projeye dönüştürüyor. Gerekli tüm bileşenler ve uydular doğrudan Ay’da üretilebilirse SpaceX, bunları Dünya yüzeyinden ağır roketlerle taşıma zorunluluğundan kurtulacak.

Starship sisteminin belirleyici rolü

Bu devasa konseptin temelini Starship taşıma sistemi oluşturuyor. Ay’a robotları, ekipmanları, inşaat makinelerini ve sanayi altyapısı için gerekli hammaddeleri taşıması gereken sistem tam olarak bu yeniden kullanılabilir sistem. SpaceX, Starship sisteminin taşıma kapasitesini önemli ölçüde artırmayı ve tam yeniden kullanılabilirlik sayesinde uçuş maliyetlerini keskin biçimde düşürmeyi planlıyor.

Şu anda şirket, Raptor motorları ve Starship parçalarının üretim kapasitesini genişletiyor, yeni tesisler kuruyor ve ek fırlatma sahalarını hazırlıyor. Uzun vadede SpaceX, yılda binlerce Starship uçuşu gerçekleştirecek bir sıklığa ulaşmayı hedefliyor.