Kadın Futbolunda Transfer Rekoru: Felicia Schroder Real Madrid'e Katıldı

İspanya'nın Real Madrid kulübü, kadın futbolu tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirerek tüm zamanların yeni rekorunu kırdı. Madrid ekibi, İsveç'in BK Hacken takımından 19 yaşındaki forvet Felicia Schroder'i kadrosuna kattı. Bu anlaşma sadece finansal göstergeleriyle değil, aynı zamanda Real Madrid'in Avrupa kadın futbolunda hegemonya kurma isteği açısından da büyük önem taşıyor. Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, Felicia Schroder için verilen mücadelede Real Madrid, Avrupa'nın neredeyse tüm devlerini geride bıraktı. Başlangıçta İngiltere'nin Chelsea kulübü, İsveçli yetenek için 1,2 milyon sterlin (yaklaşık 1,6 milyon dolar) teklif etmişti. Ancak sonunda Madrid kulübü bu yarışı kazandı ve kadın futbolu için görülmemiş bir meblağ karşılığında anlaşmayı tamamladı. İsveçli "gol makinesinin" artık "Kraliyet Kulübü"nün ana silahı olması bekleniyor.

Avrupa Devlerinin Radarındaki Yetenek

Schroder'in transferi tesadüf değil. Son yıllarda sadece İsveç'te değil, tüm kıtada en gelecek vaat eden futbolculardan biri olarak kabul ediliyor. Sportbladet'in verilerine göre; Barcelona, Lyon, Bayern Munich, Manchester City, Juventus ve Manchester United gibi kulüpler futbolcuyla ciddi şekilde ilgilendi. Hatta ABD'nin NWSL ligi temsilcileri de onu kadrolarına katmak için çağrıda bulunmuştu.

Felicia Schroder'in profesyonel kariyeri hızla gelişti. 2023 yılında, henüz 16 yaşına basmadan BK Hacken ile sözleşme imzalayan forvet, çıkış maçında gol atmayı başardı. 2024 sezonunda 24 maçta 12 gol atan oyuncu, 2025'e gelindiğinde gerçek bir patlama yaşadı. O sezon 26 maçta sahaya çıkıp 30 gol ve 9 asist yaparak takımının İsveç şampiyonu olmasına büyük katkı sağladı.

Real Madrid'in Yeni Stratejisi

2020 yılında kurulan Real Madrid kadın takımı, şimdiye kadar Barcelona gibi devlerin gölgesinde kalmıştı. Kulüp yönetimi, Schroder'i satın alarak bu boşluğu doldurmayı ve Şampiyonlar Ligi ile yerel ligde kupalar için mücadele etmeyi hedefliyor. Bu transfer, Madrid kulübünün kadın futboluna bakış açısının kökten değiştiğini ve en yüksek zirveleri hedeflediklerini gösteriyor.

Schroder sadece kulüp düzeyinde değil, İsveç milli takım sisteminde de kendini kanıtlıyor. Farklı yaş kategorilerindeki milli takımlarda 28 maçta 19 gol atan forvet, Mayıs 2025'te A milli takıma çağrıldı ve şu an Tony Gustavsson yönetimindeki takımın daimi bir üyesi konumunda. Fiziksel durumu, kale önündeki sezgileri ve yaşına rağmen soğukkanlılığı, onu dünyanın en iyi santraforlarından biri olma yolunda ilerletiyor.

Uzmanlara göre, Felicia Schroder'in Real Madrid'e geçişi, kadın futbolu piyasasındaki fiyatların hızla yükselmesine neden olacak. Artık top kulüpler, en yetenekli genç futbolcular için milyonlarca dolar harcamaya hazır olduklarını kanıtladılar. Bu durum, kadın futbolunun ticari cazibesinin ve profesyonel seviyesinin yeni bir aşamaya geçtiğinin göstergesidir.