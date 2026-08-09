West Ham, Manor Solomon transferi için Tottenham ile anlaşmaya vardı

Londra ekibi West Ham United, yaz transfer dönemindeki çalışmalarını sürdürerek Tottenham orta saha oyuncusu Manor Solomon'un transferi için prensip anlaşmasına vardı. Goal.com'un haberine göre transfer, 5 milyon sterlin garanti ücretin yanı sıra 2 milyon sterline kadar ek bonusları içeriyor. Goal.com haberine göre.

Anlaşma şartlarında ayrıca Tottenham lehine yüzde 10'luk sonraki satış payı da yer alıyor. The Athletic daha önce, taraflar arasındaki mali anlaşmazlıklar ve özellikle takımın Premier League'e dönüşüyle bağlantılı koşullu ödeme yapısı nedeniyle görüşmelerin geçici olarak durduğunu bildirmişti. Ancak Londra'nın iki rakibi sonunda anlaşmaya vardı.

Manor Solomon'un kariyerinde yeni bir sayfa

27 yaşındaki İsrailli kanat oyuncusu, 2023'te Tottenham'a serbest oyuncu olarak katılmasına rağmen takım formasıyla yalnızca altı resmi maça çıktı. Kuzey Londra kulübündeki kariyeri çoğunlukla sakatlıklar, rekabet ve düzenli forma şansının bulunmamasıyla geçti. İlk 11'deki son önemli performansı, Eylül 2023'te Liverpool'a karşı oynanan maçta geldi.

Futbolcu bu yaz gerçekleştirilen sezon öncesi hazırlık kampına aktif şekilde katılmış olsa da teknik ekip onun başka bir takıma gönderilmesine karar verdi. West Ham'a transfer, Manor Solomon'a İngiliz futbolundaki potansiyelini yeniden gösterme ve kariyerini canlandırma fırsatı sunuyor.

Deneyim ve alt ligdeki başarılar

West Ham, kadrosuna yalnızca teknik açıdan yetenekli bir oyuncu değil, aynı zamanda lig seviyesinin gerekliliklerini iyi bilen deneyimli bir futbolcu katıyor. Solomon, ağır bir sakatlığın ardından Leeds United'da kiralık olarak forma giymiş ve takımın Premier League'e yükselmesinde başrol oynayan isimlerden biri olmuştu. O dönemde attığı 10 golle yüksek seviyesini kanıtlamıştı.

Bunun ardından futbolcunun kariyeri biraz göçebe bir hal aldı. Crystal Palace'ın ilgisine rağmen 2025-2026 sezonunda İspanya ekibi Villarreal'e transfer oldu. Ancak bu kiralık dönem ocak ayında sonlandırıldı ve Solomon İtalya'nın Fiorentina takımına geçmek zorunda kaldı. Londra Stadyumu'na taşınmaya hazırlanan kanat oyuncusunun bu anlaşmayla kariyerinde istikrar yakalaması bekleniyor.