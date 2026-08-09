Nvidia RTX Spark N1X işlemcisi Geekbench testinde rakiplerini geride bıraktı

ixbt.com'un aktardığına göre, Nvidia'nın RTX Spark N1X adı verilen yeni 20 çekirdekli platformu Geekbench 7 test veritabanında ilk kez görüldü ve yüksek performansını hemen ortaya koydu. Windows 11 on ARM işletim sistemi ve 64 GB RAM ile test edilen bu sistem, AMD ile Intel'in önde gelen işlemcilerini geride bırakmayı başardı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Verilere göre yeni platform iki farklı modifikasyonla sunuldu. Bunlardan biri 20 çekirdekten oluşuyor; her biri 10 çekirdeğe sahip iki küme ve 4,0 GHz temel frekansla çalışıyor. Blackwell mimarisine dayanan bu sürümdeki entegre GPU, 6144 CUDA çekirdeği içeriyor. İkinci yapılandırma ise 18 çekirdekli (10+8 düzeni) olup 3,9 GHz frekansa ve 5120 CUDA çekirdekli grafik birimine sahip. Ancak bellek kapasitesi aynı kalıyor ve 64 GB düzeyinde tutuluyor.

Benchmark sonuçları ve rekabet

Geekbench 7 ile gerçekleştirilen testlerde 20 çekirdekli Nvidia RTX Spark N1X, tek çekirdekli testte 2570 puan, çok çekirdekli modda ise 23 126 puan aldı. Daha küçük 18 çekirdekli sürüm ise sırasıyla 2541 ve 21 776 puan elde etti. Bu göstergeler, platformun hesaplama gücünün ne kadar yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Özellikle ixbt.com, AMD'nin kompakt Windows sistemleri için tasarlanan en güçlü işlemcilerinden biri olan 16 çekirdekli AMD Ryzen AI Max+ 395 ile karşılaştırıldığında Nvidia çözümünün üstün geldiğini belirtiyor. AMD işlemcisi ortalama olarak tek çekirdekte 2429 puan, tüm çekirdekler yüklendiğinde ise 20 609 puan alıyor. Buna göre Nvidia N1X, tek çekirdekli modda %6, çok çekirdekli modda ise %12 daha hızlı olduğunu gösterdi.

Intel ve Apple ile karşılaştırma

Intel ürünleriyle karşılaştırıldığında tablo biraz farklılaşıyor. 16 çekirdekli Intel Core Ultra X9 388H işlemcisi, tek çekirdekli testte 2767 puan alarak Nvidia'nın %7 önünde yer alıyor. Ancak tüm çekirdekler çalıştırıldığında 19 304 puan alan Intel modeli, Nvidia N1X'in çok çekirdekli performansının yaklaşık %20 gerisinde kalıyor.

Bununla birlikte, Apple ekosistemine henüz yetişilemediği görülüyor. 18 çekirdekli Apple M5 Max işlemcisi, Geekbench 7 testlerinde tek çekirdekte ortalama 3766 puan, çok çekirdekli modda ise 35 527 puan alıyor. Sonuç olarak Nvidia RTX Spark N1X bu göstergelerde sırasıyla %32 ve %35 geride kalıyor.

Uzmanlar, Geekbench'in esas olarak CPU kapasitesini değerlendirdiğini ve Nvidia N1X'teki güçlü Blackwell grafik bölümünün tüm potansiyelinin bu testlerde ortaya çıkmadığını hatırlatıyor. Buna rağmen 6144 CUDA çekirdeğine sahip GPU'nun yapay zekâ görevlerinde sisteme ciddi bir avantaj sağlaması bekleniyor.