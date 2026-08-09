Manchester City’de kaptanlık sistemi değişiyor

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Manchester City’de kaptanlık sistemi değişiyor

Manchester City kulübünde ciddi kültürel değişimlerin yaşanacağı bir dönem başlıyor. Takımın yeni teknik direktörü Enzo Maresca, Pep Guardiola döneminde şekillenen geleneksel kaptan seçme sürecini tamamen değiştirmeye karar verdi. Goal.com’un haberine göre kaptan artık futbolcuların oylarıyla değil, doğrudan teknik direktörün kişisel tercihiyle belirlenecek. Bu konuyla ilgili Goal.com haber veriyor.

Bilindiği üzere son on yıl boyunca “Cityzens”de kaptanlar, takım içindeki oylama süreciyle belirleniyordu. Bu demokratik sistem, Fernandinho, İlkay Gündoğan ve Kevin De Bruyne gibi deneyimli futbolcuların kaptanlık pazubandını takmasına olanak sağlamıştı. Ancak Bernardo Silva’nın yaz transfer döneminde serbest oyuncu olarak Real Madrid kadroya katılması, kulüpte liderlik konusunda bir boşluk oluşmasına neden oldu.

Phil Foden ve İngiliz futbolcuların konumu

The Athletic’in aktardığı bilgilere göre Enzo Maresca’nın temel hedeflerinden biri, takımın liderler grubunda İngiliz futbolcuların rolünü güçlendirmek. Bu durum, altyapıdan yetişen Phil Foden için yeni fırsatların kapısını açtı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımda en uzun süredir forma giyen futbolculardan biri olmayı sürdürüyor ve art arda yaşanan ayrılıkların ardından başlıca liderlerden biri olması bekleniyor.

Phil Foden de geçen hafta verdiği röportajlarda bu sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu açıkça dile getirmişti: “Kulüpte çok uzun süredir oynadığım için geride kalan az sayıdaki eski oyuncudan biriyim. Bu nedenle bu sezon şüphesiz liderlerden, kaptanlardan biri olmalıyım.”

Kadrodaki değişiklikler ve yeni adaylar

Takımın liderler grubundaki durum, Rodri’nin geleceğine ilişkin belirsizlikler nedeniyle daha da karmaşık hâle gelebilir. İspanyol orta saha oyuncusu için Barcelona tarafından yapılan 38 milyon sterlinlik teklif reddedilmiş olsa da transfer söylentileri devam ediyor. Rodri ayrılırsa takım bir önemli liderini daha kaybedecek.

Bu tür olası boşlukları doldurmak amacıyla kulüp yönetimi, ocak ayında Crystal Palace’tan transfer edilen stoper Marc Guéhi’nin adaylığını da değerlendiriyor. Takıma yakın zamanda katılmış olmasına rağmen geçmişte Crystal Palace’ın kaptanlığını yapması ve hatta İngiltere Millî Takımı’nda kaptanlık pazubandını takması, liderlik potansiyelini ortaya koyuyor. Ruben Dias ise hâlâ başlıca adaylardan biri olmaya devam ediyor.

Manchester CityEnzo MarescaPhil Fodenİngiltere Premier LeagueTransferler
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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