Samsung Galaxy A18 Geekbench testinden geçti

·315·Teknoloji
Samsung Galaxy A18 Geekbench testinden geçti

ixbt.com’un haberine göre, Samsung’un henüz tanıtılmamış Galaxy A18 akıllı telefonu Geekbench test programının veri tabanında ortaya çıktı. SM-A185G katalog numarasını taşıyan bu bütçe sınıfı cihazın bazı teknik özellikleri ve performans göstergeleri açığa çıktı. Bu da yaklaşan yeni model hakkında ilk izlenimin oluşmasını sağlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Akıllı telefonun kutudan çıkar çıkmaz modern yazılımla — Android 17 işletim sistemi ve One UI 9 arayüzüyle — çalışacağı ortaya çıktı. Ancak test sonuçları, Samsung’un bu cihazda oldukça eski bir donanım platformu kullandığını gösterdi. Bu durum teknoloji meraklılarında çeşitli soru işaretleri yaratıyor.

Teknik özellikler ve performans

Cihazın temel bileşenini MediaTek Helio G99 işlemcisi oluşturuyor. Bu 6 nanometrelik tek çipli sistem ilk kez 2022 yılında tanıtılmıştı ve günümüzde eski kabul ediliyor. Ayrıca bu işlemcinin 5G ağlarını desteklememesi, yeni modelin modern iletişim standartlarının gerisinde kalabileceği anlamına geliyor.

Geekbench verilerine göre test edilen sürüm yalnızca 4 GB RAM’e sahipti. Galaxy A18’in önceki neslinde 6 ve 8 GB RAM yapılandırmalarının bulunduğu dikkate alındığında, bu durum biraz sıra dışı görünüyor. Sonuç olarak yeni akıllı telefonun en az bir sürümünün selefine kıyasla daha az RAM alması mümkün.

Test sırasında akıllı telefon tek çekirdekli modda 744 puan, çok çekirdekli modda ise 2064 puan aldı. Bu değerler, eski MediaTek Helio G99 işlemcisi için tamamen beklenen ve olağan sonuçlar arasında yer alıyor.

Beklentiler ve tanıtım tarihi

Şu anda Samsung tarafından Galaxy A18 akıllı telefonunun resmi tanıtımının ne zaman yapılacağına ilişkin herhangi bir resmi bilgi paylaşılmadı. Bununla birlikte, benchmark sonuçlarının sızdırılması cihazın geliştirme sürecinin son aşamasına girdiğini gösteriyor.

Uzmanlara göre, bu özelliklere sahip bütçe sınıfı cihazların pazarda kendine yer bulabilmesi için fiyat politikası belirleyici rol oynuyor. Yeni modelin diğer özelliklerinin ve pazara sunulma tarihinin önümüzdeki aylarda netleşmesi bekleniyor.

SamsungGalaxy A18GeekbenchMediaTekAndroid
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Airbus A350F yeni kargo uçağı önemli testi başarıyla geçtiAirbus A350F yeni kargo uçağı önemli testi başarıyla geçtiBugün, 14:58Samsung Galaxy Z Fold 8 dayanıklılık testini geçtiSamsung Galaxy Z Fold 8 dayanıklılık testini geçtiBugün, 14:28TrashBench'in yaratıcısı ZimaCube 2 ağ depolama cihazından oyun bilgisayarı yaptıTrashBench'in yaratıcısı ZimaCube 2 ağ depolama cihazından oyun bilgisayarı yaptıBugün, 13:53Intel, Nova Lake-S işlemcileri için son derece güçlü grafik hazırlıyorIntel, Nova Lake-S işlemcileri için son derece güçlü grafik hazırlıyorBugün, 13:21Meizu, 80 W gücündeki yeni Pandaer PTC16 şarj cihazını tanıttıMeizu, 80 W gücündeki yeni Pandaer PTC16 şarj cihazını tanıttıBugün, 12:26iQOO Z11 akıllı telefon resmi görsellerde tanıtıldıiQOO Z11 akıllı telefon resmi görsellerde tanıtıldıBugün, 11:52
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı