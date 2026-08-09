Samsung Galaxy A18 Geekbench testinden geçti

ixbt.com’un haberine göre, Samsung’un henüz tanıtılmamış Galaxy A18 akıllı telefonu Geekbench test programının veri tabanında ortaya çıktı. SM-A185G katalog numarasını taşıyan bu bütçe sınıfı cihazın bazı teknik özellikleri ve performans göstergeleri açığa çıktı. Bu da yaklaşan yeni model hakkında ilk izlenimin oluşmasını sağlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Akıllı telefonun kutudan çıkar çıkmaz modern yazılımla — Android 17 işletim sistemi ve One UI 9 arayüzüyle — çalışacağı ortaya çıktı. Ancak test sonuçları, Samsung’un bu cihazda oldukça eski bir donanım platformu kullandığını gösterdi. Bu durum teknoloji meraklılarında çeşitli soru işaretleri yaratıyor.

Teknik özellikler ve performans

Cihazın temel bileşenini MediaTek Helio G99 işlemcisi oluşturuyor. Bu 6 nanometrelik tek çipli sistem ilk kez 2022 yılında tanıtılmıştı ve günümüzde eski kabul ediliyor. Ayrıca bu işlemcinin 5G ağlarını desteklememesi, yeni modelin modern iletişim standartlarının gerisinde kalabileceği anlamına geliyor.

Geekbench verilerine göre test edilen sürüm yalnızca 4 GB RAM’e sahipti. Galaxy A18’in önceki neslinde 6 ve 8 GB RAM yapılandırmalarının bulunduğu dikkate alındığında, bu durum biraz sıra dışı görünüyor. Sonuç olarak yeni akıllı telefonun en az bir sürümünün selefine kıyasla daha az RAM alması mümkün.

Test sırasında akıllı telefon tek çekirdekli modda 744 puan, çok çekirdekli modda ise 2064 puan aldı. Bu değerler, eski MediaTek Helio G99 işlemcisi için tamamen beklenen ve olağan sonuçlar arasında yer alıyor.

Beklentiler ve tanıtım tarihi

Şu anda Samsung tarafından Galaxy A18 akıllı telefonunun resmi tanıtımının ne zaman yapılacağına ilişkin herhangi bir resmi bilgi paylaşılmadı. Bununla birlikte, benchmark sonuçlarının sızdırılması cihazın geliştirme sürecinin son aşamasına girdiğini gösteriyor.

Uzmanlara göre, bu özelliklere sahip bütçe sınıfı cihazların pazarda kendine yer bulabilmesi için fiyat politikası belirleyici rol oynuyor. Yeni modelin diğer özelliklerinin ve pazara sunulma tarihinin önümüzdeki aylarda netleşmesi bekleniyor.