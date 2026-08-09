Redmi 17 Avrupa’da satışa çıktı: 7500 mA·ch pil ve 120 Hz ekran

Xiaomi, uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu Redmi 17’nin Avrupa pazarındaki satışlarını resmen başlattı. ixbt.com’un haberine göre yeni cihaz ilk olarak Almanya’daki perakende mağazalarında, ayrıca İspanya ve diğer bazı ülkelerde tüketicilere sunulmaya başlandı. Model henüz tüm bölgelerde aynı ölçüde bulunamıyor, ancak Xiaomi Avrupa pazarındaki varlığını kademeli olarak genişletiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu akıllı telefonun en dikkat çekici özelliği, yüksek kapasiteli pili. Üretici, cihaza 7500 mA·ch kapasiteli bir pil yerleştirmiş ve bu pil 45 watt hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Ancak bu kadar büyük bir pilin kullanılması cihazın boyutlarını da etkilemiş.

Teknik özellikler ve kasa boyutları

Yüksek kapasiteli pil nedeniyle akıllı telefonun kalınlığı 8,8 milimetreye, ağırlığı ise 232 grama ulaşmış. ixbt.com’un bildirdiğine göre cihaz, 120 Hz yenileme hızı sunan 6,9 inçlik büyük bir ekranla donatılmış ve ekran dayanıklı Corning Gorilla Glass 7i koruyucu camla kaplanmış. Buna rağmen ekranın geniş köşegenine kıyasla piksel sayısı oldukça düşük; çözünürlük yalnızca 1600 × 720 piksel.

Cihazın temelinde MediaTek Helio G91 Ultra işlemcisi bulunuyor. Bu donanım platformunun modern 5G iletişim ağlarını desteklemediğini özellikle belirtmek gerekir. Akıllı telefonun temel sürümü 4 GB RAM ve 128 GB kalıcı eMMC depolama alanına sahip. Ayrıca tüketicilere 4/256 GB, 6/128 GB ve 6/256 GB gibi diğer yapılandırmalar da sunuluyor.

Fiyatı ve depolama alanını genişletme seçenekleri

Depolama alanını genişletmek için microSD kart desteği bulunuyor, ancak kart yuvası hibrit türde. Bu da kullanıcının ek depolama kartı ile ikinci SIM kartı arasında seçim yapması gerektiği anlamına geliyor. Fotoğraf özellikleri açısından ana kamera, 50 megapiksel sensörle donatılmış.

Redmi 17’nin Avrupa pazarındaki başlangıç fiyatı 220 euro. Uygun fiyatı ve son derece uzun pil ömrünü bir araya getiren bu cihazın Avrupa’daki bütçe segmenti tüketicilerinin ilgisini çekmesi bekleniyor. Xiaomi, cihazın satış coğrafyasını gelecekte daha da genişletmeyi planlıyor.