Nvidia CMP 170HX ekran kartlarının fiyatı keskin biçimde arttı

·50·Teknoloji
Nvidia CMP 170HX ekran kartlarının fiyatı keskin biçimde arttı

Son zamanlarda ikinci el piyasasında neredeyse hiç ilgi görmeyen ve 100–200 dolar civarında fiyatlandırılan eski madencilik için tasarlanmış Nvidia CMP 170HX hızlandırıcılarının fiyatı birkaç kat arttı. Ixbt.com'un aktardığına göre bunun nedeni, bu cihazların bellek kapasitesini yazılım aracılığıyla büyük ölçüde artırma olanağının ortaya çıkması. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor .

Bu özel hızlandırıcılar ilk kez 2021 yılında piyasaya sürüldü. O dönemde popüler olan yapay zekâ odaklı A100 modeli temel alınarak geliştirilen bu ürünler, önemli ölçüde kısıtlanmış bir sürüm olarak sunuldu. Örneğin orijinal modeller 64 veya 80 GB belleğe sahipken, CMP 170HX cihazlarında bu değer yalnızca 8 veya 10 GB idi.

Belleğin yazılımla açılması

Uzmanlar, bu cihazların teknik potansiyelinin aslında çok daha yüksek olduğunu belirledi. Ekran kartları fiziksel olarak pahalı modellerdeki gibi devasa bellek kapasitesine sahipti; ancak üretici, belleklerinin ve hesaplama çekirdeklerinin büyük bölümünü yazılımla kilitlemişti.

Durum, GitHub platformunda özel bir CMPUnlocker adlı yazılım aracının ortaya çıkmasıyla kökten değişti. Bu araç, kullanıcıların kilitleri aşarak GPU ve belleği tam kapasiteyle etkinleştirmesine olanak tanıyor. Böylece 8 GB belleğe sahip eski bir cihazı 64 GB bellekli A100 seviyesine, 10 GB'lık sürümü ise 80 GB kapasiteli bir cihaza dönüştürmek mümkün oldu.

Yapay zekâ alanında yeni ilgi

Elbette böylesine kapsamlı bir müdahalede bazı bellek çiplerinin arızalı çıkma ihtimali de bulunuyor. Buna rağmen mevcut imkânlar, cihaz belleğini birkaç kat artırmaya olanak sağlıyor. Onlarca GB kapasiteli hızlı HBM2e belleği, bu eski madencilik kartlarını bugün de kullanışlı hâle getirdi; ancak artık madencilikte değil, yapay zekâ sistemleriyle çalışmak için kullanılıyor.

Cihazlara yönelik bu ani talep artışı, piyasadaki fiyatları da değiştirdi. Şu anda bu hızlandırıcılar, hiçbir garanti olmadan ve kilitleri açılmamış hâlde bile yaklaşık 1500–2200 dolar fiyatla satılıyor. Alıcılar nihai olarak nasıl bir sonuç elde edeceklerini önceden kesin olarak bilmeseler de yüksek performans umuduyla bu cihazları satın alıyor.

NvidiaCMP 170HXKripto MadenciliğiYapay ZekâEkran Kartı
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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