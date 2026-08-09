Real Madrid, Macaristan’daki hazırlık maçında Ferencváros’u zor da olsa mağlup etti

·96·Spor
Real Madrid, Macaristan’daki hazırlık maçında Ferencváros’u zor da olsa mağlup etti

Cumartesi günü oynanan hazırlık maçında İspanya’nın Real Madrid takımı, Macaristan temsilcisi Ferencváros’u 2-1 mağlup etti. Madrid ekibi karşılaşma boyunca belirgin bir üstünlük kursa da ikinci yarıda rakibin baskısı, maçın sonuna kadar mücadele ve heyecanı korudu. Goal.com haber veriyor.

ixbt.com ve spor basınından edinilen bilgilere göre karşılaşma, yoğun hücumlarla başladı. Ev sahibi ekip de ilk dakikalardan itibaren aktif bir oyun sergileyerek konuk takımın kalesi önünde tehlikeli pozisyonlar yaratmaya çalıştı. Maç raporlarına göre Arda Güler’in 7. dakikada ceza sahası dışından çektiği şut isabetsiz olurken, 11. dakikada Endrick uygun fırsattan yararlanamayarak topu üstten auta gönderdi.

Ferencváros da oyunu izlemekle yetinmeyerek Daniel Arzani ile 4. ve 10. dakikalarda karşılık vermeye çalıştı, ancak bu girişimler Real Madrid kalesinde ciddi bir tehlike oluşturmadı. Baskı sürerken Brahim Diaz 14. dakikada isabetsiz bir şut çekti, 37. dakikada ise ev sahibi takımın kalecisi Endrick’in yakın mesafeden vuruşunu kurtardı.

İlk yarıdaki goller ve devre arasındaki değişiklikler

Karşılaşmanın ilk golü 41. dakikada geldi. Kornerin ardından Alexis Sería’nın ortasında Mario Rivas yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek Real Madrid’i öne geçirdi. İlk yarının son bölümünde Macaristan ekibi skoru eşitlemeye çalıştı, ancak Zsenti Varga 42. dakikada fırsatı değerlendiremedi.

İkinci yarının başında her iki teknik direktör de kadroda köklü değişiklikler yaptı. Real Madrid’de Vinícius Júnior, Bernardo Silva, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen ve Carlos Espí oyuna dahil oldu. Ferencváros da kadrosunu büyük ölçüde yenileyerek oyun sistemini değiştirdi.

Macar ekibinin maçın son dakikalarına kadar sürdürdüğü baskı, Real Madrid savunmasını ciddi biçimde sınadı. Buna rağmen İspanyol devi üstünlüğünü korumayı başardı, zorlu deplasman maçını galibiyetle tamamladı ve sezon öncesi önemli bir sınavı başarıyla geçti.

Real MadridFerencvárosFutbolHazırlık Maçıİspanya
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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