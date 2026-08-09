OpenAI sunum hazırlama girişimi NextSlide’ı satın aldı

·67·Teknoloji
OpenAI sunum hazırlama girişimi NextSlide’ı satın aldı

Yapay zekâ alanının önde gelen şirketi OpenAI, sunumlar ve görsel iletişimler oluşturmada uzmanlaşmış NextSlide girişimini bünyesine kattı. Bu satın almayla girişim ekibi doğrudan ChatGPT projesi üzerinde çalışmaya başlayacak. Techcrunch.com bunu haber veriyor.

ixbt.com’un aktardığına göre bu anlaşma kamuoyuna biraz geç duyuruldu; şirketin satın alma süreci aslında bu yılın başlarında tamamlanmıştı. Ancak taraflar anlaşmanın mali koşullarını ve ayrıntılarını gizli tutmayı tercih etti.

Görsel iletişimi kolaylaştırma yolunda bir adım

NextSlide’ın kurucusu Ahmad Beshry, şirketin resmî internet sitesinde yayımladığı mesajda ürününün özelliklerini özellikle vurguladı. Ona göre girişim; metin tabanlı komutları, notları, çeşitli belgeleri veya araştırmaları hazır ve düzenlenebilir, etkileyici sunumlara dönüştürebiliyordu.

Projenin temel amacı, görsel iletişimi herkes için daha erişilebilir hâle getirmek ve insanların fikirlerini açıkça aktarmalarına yardımcı olmaktı. Ahmad Beshry, OpenAI ile birleşerek bu değerli misyonu sürdüreceklerini ve insanların fikirlerini anlamlı çalışmalara dönüştürmesine yardımcı olan yapay zekâ ürünleri geliştireceklerini belirtti.

Deneyimli ekip ve gelecek planları

Bilgi olarak belirtmek gerekirse NextSlide’ın kurucusu Ahmad Beshry, daha önce akıllı alışveriş arabaları ve kasasız alışveriş sistemleri geliştiren Caper AI girişimini de kurmuştu. Bu proje 2021 yılında Instacart tarafından başarıyla satın alınmıştı.

OpenAI’ın NextSlide ekibini bünyesine katması, ChatGPT’nin yeteneklerini daha da genişletmeye yardımcı olacak. Gelecekte kullanıcıların yapay zekâ yardımıyla yalnızca metin ve kod değil, profesyonel düzeyde sunumlar da hızlı ve kaliteli biçimde hazırlayabilmesi bekleniyor.

OpenAINextSlideChatGPTYapay ZekâTeknolojiler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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