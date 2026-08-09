Barcelona sezon öncesi hazırlık maçında Nottingham Forest'ı mağlup etti

·89·Spor
Barcelona sezon öncesi hazırlık maçında Nottingham Forest'ı mağlup etti

Cumartesi akşamı Udine'de başlayan üçlü turnuva kapsamında Katalan ekibi Barcelona, Nottingham Forest'ı 1-0'lık skorla dramatik bir şekilde mağlup etti. Marca'nın haberine göre karşılaşmanın tek golü maçın son anlarında, hakemin uzatma dakikalarında verilen penaltıdan geldi ve Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha takımına galibiyeti getirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Hansi Flick'in öğrencileri maç boyunca farklı performanslar sergilese de sonunda karakter ortaya koyarak başarıya ulaştı. Teknik direktör, sezon öncesi hazırlıkların bu aşaması için en iyi fiziksel seviyeye ulaşma yolunda hâlâ çok çalışmaları gerektiğinin farkında ve bu durum tamamen doğal karşılanıyor.

Deneyim ve gençliğin kadrodaki uyumu

Alman teknik adam bu karşılaşmada deneyimli futbolcularla akademiden yetişen genç oyuncuları harmanlayarak sahaya sürdü. Özellikle Mısırlı forvet Hamza Abdelkarim Komo, Birmingham karşılaşmasının ardından bu maçta da santrfor olarak ilk 11'de görev aldı.

Ayrıca Fermín López ve Raphinha bu sezon öncesi hazırlık döneminde ilk kez forma giyerken, Karim Adeyemi ilk 11'deki yerini korudu. Savunmanın kanatlarında yalnızca 17 yaşındaki Espart ve Bisker görev yaparken, orta sahada Fariñas oynadı.

Maçın senaryosu ve belirleyici an

Nottingham Forest karşılaşmaya etkili başladı ve yüksek pres sayesinde ilk dakikalardan itibaren Barcelona oyuncularına ciddi zorluklar yaşattı. Ancak Katalan ekibi rakibin baskısına karşılık vererek oyunun kontrolünü ele almaya çalıştı ve rakip boş alan bırakmasa da son düdüğe kadar mücadele etti.

Karşılaşmanın kaderini belirleyen pozisyon maçın son dakikalarında yaşandı. Penaltıyı soğukkanlılıkla gole çeviren Raphinha, Barcelona'yı zorlu geçen maçta kaçınılmaz bir mağlubiyetten kurtardı ve takımına turnuvadaki ilk galibiyetini kazandırdı.

BarcelonaRaphinhaNottingham ForestHansi FlickŞampiyonlar Ligi
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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