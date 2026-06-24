2026 Dünya Kupası'nda belirleyici üçüncü tur maçları başlıyor

2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci tur maçları sona erdi. Şimdi takımları, play-off biletlerinin kaderini belirleyebilecek kritik üçüncü tur mücadeleleri bekliyor.

Bugün, 24 Haziran akşamı ve 25 Haziran'a bağlayan gece, üç farklı grupta toplam altı maç aynı anda oynanacak.

İlk olarak, Taşkent saatiyle 00:00'da B grubunun son tur maçları başlayacak. Kanada milli takımı İsviçre ile karşı karşıya gelirken, Bosna-Hersek Katar'a karşı sahaya çıkacak.

Bu gruptaki her iki karşılaşma aynı anda oynanacak. Takımlar, play-off aşamasına yükselmek ve grupta üst sıraları elde etmek için kritik puanlar toplamaya çalışacak.

Saat 03:00'te C grubundaki belirleyici mücadeleler start alacak. Fas, Haiti ile karşılaşırken, İskoçya turnuvanın favorilerinden Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

Özellikle İskoçya ve Brezilya arasındaki karşılaşmanın futbolseverlerde büyük ilgi uyandırması bekleniyor. Brezilya gruptaki konumunu sağlamlaştırmak isterken, İskoçlar güçlü rakibe karşı bir sürpriz yapmaya çalışacak.

Gece programı saat 06:00'da A grubu maçlarıyla sona erecek. Çekya, Meksika milli takımına karşı sahaya çıkacak. Güney Afrika Cumhuriyeti ise Güney Kore ile mücadele edecek.

Üçüncü tur maçları:

00:00 — B Grubu: Kanada — İsviçre

00:00 — B Grubu: Bosna-Hersek — Katar

03:00 — C Grubu: Fas — Haiti

03:00 — C Grubu: İskoçya — Brezilya

06:00 — A Grubu: Çekya — Meksika

06:00 — A Grubu: Güney Afrika Cumhuriyeti — Güney Kore

Son turda bir beraberlik veya tek bir gol bile gruptaki durumu tamamen değiştirebilir. Bu nedenle futbolseverleri kıyasıya bir mücadele, yüksek baskı ve son dakikalara kadar sürecek heyecanlı maçlar bekliyor.