Lionel Messi 39 Yaşında: Artık Dünya Kupası Tarihinin Mutlak Rekor Sahibi!

·71·Spor
Lionel Messi 39 Yaşında: Artık Dünya Kupası Tarihinin Mutlak Rekor Sahibi!

Bugün, 24 Haziran'da tüm dünya futbol camiası büyük bir günü kutluyor. Futbol tarihinin en büyük dâhilerinden biri, Arjantin milli takımı ve ABD'nin Inter Miami kulübü forveti Lionel Messi 39 yaşına girdi!

En ilginci ise, Leo'nun bu özel yaşı sadece dinlenerek değil, sahada yeni bir kozmik rekor kırarak karşılaması.

Dünya Kupaları tarihinin mutlak kralı!

Hali hazırda devam eden 2026 Dünya Kupası, Messi için sadece sıradan bir turnuva değil, tarihi bir zirveye dönüştü. Deneyimli forvet, Dünya Kupaları tarihinin en iyi golcüsü olarak adını altın harflerle yazdırdı. Şu anki skorunda tam 18 gol bulunuyor!

Bu skorla, uzun yıllardır liderliği elinde tutan Alman efsanesi Miroslav Klose ve Fransız süper yıldız Kylian Mbappé'yi geride bırakmayı başardı.

Futbolcu

Milli Takım

Dünya Kupası Gol Sayısı

Lionel Messi

Arjantin

18

Miroslav Klose

Almanya

16

Kylian Mbappé

Fransa

16

Durmak istemeyen efsane

Messi'nin kariyerinin en büyülü ve unutulmaz dönemini Barcelona formasıyla geçirdiğini hepimiz iyi hatırlıyoruz. Orada İspanya Ligi, Şampiyonlar Ligi kupaları ve sayısız kişisel rekorlar kırdı, sekiz kez dünyanın en iyi futbolcusuna verilen 'Ballon d'Or' ödülünü kazandı.

En yüksek zirve: Messi, 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Arjantin ile şampiyonluğa ulaşarak futboldaki tüm eksiklerini tamamlamıştı.

Birçok kişi bu zaferden sonra Leo'nun büyük sahneden ayrılacağını düşünmüştü. Ancak o, hala ABD'nin Inter Miami kulübünde milyonlarca taraftara keyif vermeye ve 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin milli takımının sadık kaptanı olarak ülkesini yeni zaferlere taşımaya devam ediyor.

Doğum günün kutlu olsun, Futbolun Kralı!

Lionel MessiArjantinInter MiamiMiroslav KloseKylian Mbappé
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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