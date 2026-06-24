Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo hakkında: «Herkes için örnek olabilecek bir kaptan»

Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Roberto Martinez, Jaxon Şampiyonası kapsamında Özbekistan'a karşı oynanan maçın ardından takım kaptanı Cristiano Ronaldo hakkında sıcak sözler sarf etti. Teknik adam, 5-0'lık galibiyetle sonuçlanan karşılaşmada duble yapan 41 yaşındaki forveti gerçek bir lider ve profesyonel olarak nitelendirdi. Bu galibiyet, Portekizliler için turnuvanın ilk turundaki başarısızlığın ardından bir nevi rehabilitasyon görevi gördü. Goal.com haber veriyor.

Grup aşamasının ilk turunda Kongo DR ile alınan 1-1'lik beraberliğin ardından, Portekiz Milli Takımı ve şahsen Cristiano Ronaldo ağır eleştirilerin hedefi olmuştu. Birçok uzman ve taraftar, tecrübeli forvetin ilk 11'deki yerini sorguladı. Ancak Özbekistan maçındaki net galibiyet ve Ronaldo'nun etkinliği tüm sorulara cevap verdi.

Goal.com'un haberine göre Roberto Martinez, takım etrafındaki olumsuz atmosfere rağmen futbolcuların psikolojik durumunu yüksek değerlendirdi. «Çok zor bir haftaydı, takım etrafında haksız gürültüler arttı. Kongo DR maçında beklenen sonucu alamadığımızda birçok yalan haber ve art niyetli fikirler ortaya çıktı. Böyle bir durumda bahane aramak kolaydır, ancak benim futbolcularım tüm dikkatlerini oyuna odakladılar» dedi teknik direktör.

Ronaldo — takımın dayanağı

Martinez, Cristiano Ronaldo'nun sahadaki rolünün sadece gol atmakla sınırlı olmadığını vurguladı. Onun tecrübesi ve disiplini, genç futbolcular için bir motivasyon kaynağı görevi görüyor. Özbekistan maçında sadece iki gol atmakla kalmadı, aynı zamanda takım arkadaşları için boş alanlar yaratmada ve hücum hattındaki düzeni sağlamada aktif rol oynadı.

«Cristiano, kontrol edebileceği detaylara odaklandı ve tecrübesini verimli kullandı. Altıncı kez Dünya Kupası'na katılan yaşayan bir efsane olmasının yanı sıra, milli takımın gerçek kaptanıdır. Milli forma altında futbol oynamaya olan tutkusu herkes için örnek olmalı. Onun adına çok mutluyum, bu takdiri hak ediyor» diye ekledi Roberto Martinez.

Ayrıca teknik direktör, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo arasındaki on yıllık rekabete de değindi. Ona göre, bu iki büyük futbolcu birbirlerini gelişmeye teşvik ederek futbol tarihini tamamen değiştirdiler. Portekiz Milli Takımı şu anda grup aşamasının son turunda Kolombiya ile oynayacağı kritik maça hazırlanıyor. Martinez, kaptanın fiziksel durumunu korumak için sahada kaldığı dakikaları dikkatle yönetmeye devam edeceğini belirtti.