Özbekistan - Kongo DR maçını ünlü Avrupalı hakem yönetecek

·2·Spor
Özbekistan - Kongo DR maçını ünlü Avrupalı hakem yönetecek

Dünya Kupası'ndaki tarihi yürüyüşünü layıkıyla tamamlamaya, sahada tüm gücünü ortaya koyarak taraftarlar için galibiyet almaya hazırlanan Özbekistan milli takımı, grup aşamasının son ve 3. turunda Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

FIFA, bu karşılaşmayı yönetecek hakem ekibini açıkladı. Buna göre, Atlanta'daki mücadele, Avrupa futbolunun yıldızlarına ders vermiş deneyimli bir Alman hakeme emanet edildi.

Sahada Alman disiplini: Maçın hakemi — Felix Zwayer!

Karşılaşmayı baş hakem olarak Almanyalı Felix Zwayer yönetecek. Zwayer, futbol dünyasında büyük bir itibara sahip ve FIFA'nın en güvenilir hakemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Taraftarlar onu Avrupa Şampiyonaları (Euro), Şampiyonlar Ligi'nin en çekişmeli maçlarından ve Dünya Kupası elemelerindeki kritik mücadelelerden iyi tanıyor. Dolayısıyla, sahada oyun kontrolünü sağlamak ve adaleti tesis etmek konusunda bir sorun yaşanmayacaktır.

Hakem ekibinin tamamı şu şekilde:

Sahada Felix Zwayer'e Almanya ve İspanya'dan gelen deneyimli meslektaşları yardımcı olacak:

  • Maç Hakemi: Felix Zwayer (Almanya)

  • Yardımcı Hakemler: Robert Kempter ve Kristian Dis (Almanya)

  • Dördüncü Hakem: Alexandro Ernandes (İspanya)

  • Yedek Hakem: Diego Sanches (İspanya)

Maç nerede ve ne zaman oynanacak?

Özbekistan ve Kongo DR milli takımları arasındaki grup aşamasının son akoru ABD topraklarında yankılanacak.

Yer: ABD, Atlanta şehri, görkemli «Atlanta Stadium»

Dakikalar yaklaşıyor: 28 Haziran

Hatırlatalım, bu maç Özbekistan milli takımı için 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki final karşılaşması olacak. İlk baştaki talihsizliklerin ardından, oyuncularımızın bu mücadelede tüm yeteneklerini sergileyerek turnuvaya başı dik bir şekilde veda edeceklerine inanıyoruz. Haydi çocuklar!

ÖzbekistanKongo DRFelix ZwayerDünya Kupası 2026FIFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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