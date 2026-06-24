Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo'nun eleştirmenlerine yanıt verdi: «Kapağınızı kapatın!»

Dünya Kupası kapsamında Portekiz ve Özbekistan milli takımları arasında oynanan maçın ardından futbol dünyasında büyük bir yankı uyandı. Portekizli efsanevi forvet Cristiano Ronaldo, bu karşılaşmada duble yaparak takımının galibiyetini sağladı. Bu sonucun ardından, İngiltere milli takımı ve Manchester United'ın eski savunmacısı Rio Ferdinand, sosyal medya üzerinden Ronaldo'yu eleştirenlere sert bir yanıt verdi. Goal.com haberine göre belirtildi.

Ferdinand, eski takım arkadaşının sahadaki hareketlerinden ve uzun süredir yüksek seviyede oynamasından dolayı hayranlığını gizlemedi. Goal.com'un haberine göre uzman, Ronaldo'nun eleştirmenlerini «susmaya» çağırarak, 41 yaşındaki futbolcunun hala dünya çapında bir forvet olduğunu vurguladı. Rio Ferdinand'a göre, Ronaldo'nun yaşı ve takım oyununa etkisi hakkındaki olumsuz görüşler asılsızdır.

Tarihi sonuçlar ve yeni rekorlar

Özbekistan maçındaki golleriyle Cristiano Ronaldo, Portekiz futbol tarihinde yeni bir sayfa açtı. Efsanevi Eusebio tarafından kırılan Dünya Kupaları gol rekorunu güncelledi. Ferdinand bu konuda, «1000 gole koşan bir adamdan nasıl şüphe duyulabilir? O, altı farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek insan», diyerek vurguladı.

Ferdinand ayrıca Ronaldo'nun ikinci golüne özel olarak değindi. Deneyimli forvet, genç savunmacıyı atlatarak Erling Haaland tarzında bir vuruş gerçekleştirdi. Uzmanın sözlerine göre, bu tür bir hareketlilik ve zamanlama yeteneği dünyadaki çok az santraforun sahip olduğu bir özelliktir. Bu da Ronaldo'nun fiziksel durumunun hala mükemmel seviyede olduğunu kanıtlamaktadır.

Gruptaki durum ve sıradaki rakip

Özbekistan karşısında alınan galibiyetle Portekiz milli takımının puanı 4'e yükseldi. Hatırlatmak gerekirse, Portekizliler ilk turda Kongo DR ile berabere kalmıştı. Artık grup liderliği meselesi son turda belli olacak. Portekiz, sıradaki maçını 6 puanla lider durumda olan Kolombiya milli takımına karşı oynayacak.

Portekiz milli takımının play-off aşamasına grup lideri olarak çıkması için Kolombiya'yı mağlup etmesi gerekiyor. Cristiano Ronaldo ise tarihi serisini sürdürmeyi ve takımını şampiyonluğa taşımayı hedefliyor. Özbek taraftarlar için ise bu maç, dünya çapındaki bir yıldıza karşı onurlu bir direnç gösterme fırsatı olarak hafızalarda kaldı.