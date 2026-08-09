Mikel Arteta, Arsenal’in transfer planları hakkında konuştu

·53·Spor
Mikel Arteta, Arsenal’in transfer planları hakkında konuştu

Londra kulübü Arsenal’in teknik direktörü Mikel Arteta, yaz transfer dönemi sona ermeden takıma yeni futbolcuların katılabileceğini doğruladı. Evening Standard’ın haberine göre, Newcastle United’dan 75 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Bruno Guimarães’in resmen tanıtılmasına rağmen kulüp yönetimi kadroyu daha da güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu durum, takımın gelecek sezonda önemli kupalar için mücadele etme konusundaki kararlılığını gösteriyor. Haberi Goal.com bildiriyor .

Arsenal, yaz transfer döneminde Illan Meslier, Christos Tzolis ve Piero Hincapié gibi futbolcularla şimdiden sözleşme imzaladı. Ancak Mikel Arteta, sezon öncesinde kadroya ek kalite ve rekabet kazandırmak istiyor. Özellikle savunma hattındaki sorunlar ve takımın çok yönlü oyunculara duyduğu ihtiyaç, teknik direktörü transfer piyasasında daha aktif olmaya yöneltiyor.

Savunmadaki sorunlar ve takım sorumluluğu

Sezon öncesi hazırlık maçlarında Arsenal’in savunmasındaki bazı zayıf noktalar ortaya çıktı. Özellikle Borussia Dortmund karşılaşmasında üç gol yenilirken Dublin’de Real Betis ile oynanan maçta da aynı sayıda gol kalesinde görüldü. Jurrien Timber ve William Saliba’nın sakatlıkları nedeniyle forma giyememesi, savunma hattındaki seçenekleri sınırladı.

Buna rağmen Mikel Arteta, sorunu yalnızca savunma oyuncularının üzerine yüklemeyerek bunun takım olarak üstlenilmesi gereken bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Teknik direktöre göre oyunu geliştirmek ve yapılan hataları düzeltmek için mevcut futbolcularla birlikte çalışılacak. Transfer piyasasında takımı daha da güçlendirebilecek uygun bir aday bulunması hâlinde kulüp harekete geçmeye hazır.

Bruno Guimarães’ten büyük beklentiler

Mikel Arteta, yeni yıldız Bruno Guimarães’in antrenmanlardaki isteği ve sergilediği performans karşısında etkilendiğini gizlemedi. Teknik direktör, Brezilyalı orta sahanın karakterinin, sahadaki hareketliliğinin ve çok yönlülüğünün takımı yeni bir seviyeye taşıyacağına inandığını belirtti.

"Antrenmanlarda hemen ortaya koyduğu enerji, açlığı ve kulüp tarihinde büyük bir iz bırakma arzusunu açıkça gördük", diye konuştu Arteta. Teknik direktör ayrıca futbolcunun top kazanma konusundaki sezgisi, hızlı karar alma becerisi ve hücumları sonuçlandırma potansiyelinin takıma büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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