Boeing 777F kargo uçağı aktarmasız rekor mesafe katetti

Havacılık tarihinde ticari kargo uçuşları alanında mutlak mesafe rekoru kırıldı. Ixbt.com'un haberine göre National Airlines'a ait Boeing 777F kargo uçağı, İskoçya'nın Prestwick kentinden Avustralya'nın Melbourne kentine aktarma yapmadan gerçekleştirdiği uçuşu başarıyla tamamladı. Kıtalararası bu uçuş, havacılık sektöründe yeni bir sayfa açarken modern uçakların teknik imkânlarının ne kadar büyük olduğunu açıkça ortaya koydu. Haberi Ixbt.com bildirdi .

Bildirildiğine göre uçak, iki havalimanı arasındaki en kısa rota üzerinden 16.986 kilometre veya 9.172 deniz mili mesafeyi 19 saat 23 dakikada katetti. Bu değer, Airbus A350-1000ULR uçağının yakın zamanda Toulouse'dan Melbourne'e gerçekleştirdiği test uçuşundan yaklaşık 98 kilometre daha fazladır. Ancak bu uçuşun temel özelliği, bir test veya sertifikasyon görevi değil, doğrudan ticari kargo uçuşu olmasıdır.

Minimum yük ve maksimum yakıt

Mesafe rekoru kırılmış olsa da uçağın taşıdığı yük oldukça sembolikti. İlk bilgilere göre Boeing 777F, General Electric GEnx motoru için yedek parçalarla yüklü yalnızca bir palet taşıdı. Bu parçalar, Melbourne'de onarılan Jetstar havayoluna ait Boeing 787-8 uçağı için gerekliydi.

Uzmanlar, uçağın minimum yük ağırlığı sayesinde yakıt rezervini maksimum seviyeye çıkarabildiğini ve aktarmasız olarak böylesine uzun bir mesafeyi katettiğini belirtiyor. Uçuş süresi bakımından ise mutlak rekor yenilenmedi. Bu alandaki liderlik hâlâ Qantas'a ait: Şirketin Boeing 787-9 uçağı, 2019 yılında 50 yolcuyla Londra'dan Sydney'e 19 saat 30 dakikada ulaşmıştı.

Yeni teknolojiler ve gelecek beklentileri

Bu rekor uçuşun neredeyse tamamen yeni bir hava aracı tarafından gerçekleştirilmiş olması özellikle dikkat çekiyor. Uçuşu, N792CA tescil numarasına ve MSN 70548 seri numarasına sahip Boeing 777F gerçekleştirdi. Uçak 2026 yılında tamamlandı ve aynı yılın mayıs ayında National Airlines'ın filosuna katıldı. Dolayısıyla rekor uçuş sırasında üç aydan uzun süredir hizmette değildi.

Hatırlatmak gerekirse Boeing 777F, uzun mesafeli kargo rotaları için özel olarak geliştirilen ve iki GE90 motoruna sahip 777 ailesinin kargo versiyonudur. Ancak bu tür uçakların açıklanan maksimum menzili, faydalı yük ağırlığıyla doğrudan bağlantılıdır. Yük ne kadar ağır olursa yakıt için ayrılan alan ve kapasite o kadar azalır; aktarmasız uçuş menzili de buna bağlı olarak kısalır.