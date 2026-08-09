Marcus Rashford, Manchester United’da beklenmedik yeni forma numarasını aldı

·198·Spor
Marcus Rashford, Manchester United’da beklenmedik yeni forma numarasını aldı

İspanya’daki uzun süreli kiralık döneminin ve zorlu sürecin ardından kulübüne dönen forvet Marcus Rashford, Manchester United’da beklenmedik bir forma numarası aldı. Bu kararın, futbolcunun Old Trafford’daki kariyerinde bir dönüm noktası oluşturması ve takımın yeni sezon hazırlık planlarına dâhil edildiğini göstermesi bekleniyor. Goal.com bu konuda haber veriyor.

Ixbt.com ve tanınmış gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığına göre İngiliz forvete 14 numaralı forma verildi. Rashford daha önce 10 numarayla oynuyordu ancak ayrılmasının ardından bu numara Matheus Cunha’ya verilmişti. Kulüp yönetiminin bu hamlesi, futbolcuya duyulan güveni gösteriyor ve Avrupa’nın üst düzey kulüplerinden uygun bir teklif gelmemesi hâlinde takımda kalacağı anlamına geliyor.

İspanya’daki başarılı sezon ve yeni mücadele

Geçen sezon Barcelona’da kiralık olarak forma giyen ve İspanya şampiyonluğu ile Süper Kupa’yı kazanan Rashford, Katalan ekibinde 49 maça çıkıp 14 gol ve 14 asist kaydetti. Ayrıca daha önce Aston Villa’da da kiralık olarak oynadı. Ancak Barcelona yönetimi, Anthony Gordon ve Karim Adeyemi’yi transfer etmeyi tercih etti.

Dünya Kupası sonrası verilen aranın ardından Marcus, kariyerini ülkesinde yeniden canlandırmaya odaklanıyor. Eski teknik direktörü Ruben Amorim’le yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle neredeyse iki yıl boyunca A takımın dışında kalan futbolcu için bu süreç gerçek bir sınav ve fırsat niteliğinde. Rashford, Manchester United formasıyla bugüne kadar 426 maça çıkarken 138 gol ve 79 asist kaydetti.

Michael Carrick’in planları ve Dublin kampı

Marcus Rashford, pazar günü Dublin’deki kampa giden Michael Carrick yönetimindeki takıma katıldı. Kulüple Avrupa Ligi, FA Cup ve Lig Kupası’nı kazanan forvet, yeniden takım için önemli bir oyuncu olduğunu hissetmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Michael Carrick, takımın önümüzdeki döneme ilişkin planlarını anlatırken şunları söyledi: "Gelecek hafta Dublin’de tam kadro hâlinde olacağız. Çarşamba günü Leeds’e karşı oynayacağımız maç öncesinde Marcus, Kobbie Mainoo ve Lisandro Martínez de birkaç gün boyunca burada olacak." Rashford’un dönüşünün takımın hücum hattındaki rekabeti daha da artırması bekleniyor.

Marcus RashfordManchester UnitedFabrizio RomanoMichael CarrickPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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