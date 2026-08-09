Intel, 256 çekirdekli Xeon işlemcilerle AMD'ye yanıt veriyor

·64·Teknoloji
Intel, 256 çekirdekli Xeon işlemcilerle AMD'ye yanıt veriyor

Dünya pazarında işlemci üretiminde lider şirketlerden biri olan Intel, sunucu segmentindeki rekabeti artırmak amacıyla AMD'ye karşı özgün bir «çekirdek yanıtı» hazırlıyor. ixbt.com verilerine göre, Xeon 7 markasıyla piyasaya sürülmesi planlanan Diamond Rapids sunucu ailesinin amiral gemisi, 256'ya kadar yüksek performanslı P-çekirdeğe sahip olacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Anlaşılan o ki Intel, bu yeni adımla çekirdek sayısı bakımından gelecekteki AMD EPYC Venice işlemcileriyle doğrudan eşleşmeyi hedefliyor. Şirketin önceki planları daha büyük ölçekliydi; Diamond Rapids-HD için 384 ve hatta 512 çekirdekli işlemcilerin geliştirilmesi bekleniyordu. Ancak bu konudaki stratejinin değiştiği ortaya çıktı.

Stratejik değişiklikler ve P-çekirdeklere odaklanma

İlk bilgilere göre enerji tasarruflu E-çekirdek seçeneklerinden vazgeçilmesine karar verildi. 512 çekirdekli işlemci projesi, teknik özelliklerin oluşturulması aşamasında kapatıldı ve Diamond Rapids-HD yönü geçen yılın sonunda köklü biçimde yeniden değerlendirildi. Mevcut sürümde asıl odak, yüksek performanslı P-çekirdeklere veriliyor.

Günümüzdeki Granite Rapids nesline kıyasla yeni Diamond Rapids işlemcilerin çekirdek yoğunluğunu yaklaşık yüzde 50 artırması bekleniyor. Mevcut Xeon 6900P işlemcileri 128'e kadar çekirdek sunarken, yeni 256 çekirdekli çözümler AMD'nin Zen 6 mimarisine dayanan 256 çekirdekli EPYC 9996 ve 192 çekirdekli EPYC 9966 modelleriyle ciddi bir rekabete girecek.

Rekabet ortamı ve yapay zekâ gereksinimleri

Ancak günümüz sunucu pazarında Intel yalnızca AMD ile değil, diğer büyük oyuncularla da mücadele etmek zorunda. Özellikle NVIDIA ve diğer teknoloji devleri, CPU ve GPU'ları birbirine sıkı biçimde bağlayarak yapay zekâ sunucuları ve bulut platformları için kendi işlemcilerini aktif şekilde geliştiriyor.

Sunucu pazarında yalnızca çekirdek sayısını artırarak başarı elde edilemez. Bu nedenle Intel'in yeni sunucu platformu başka önemli değişiklikler de getirecek. Diamond Rapids; yeni bir ölçeklenebilir mimari, PCI Express 6.0 standardı desteği ve daha hızlı bir bellek alt sistemi sunacak.

Şirket, yeni nesil Xeon işlemcilerini yalnızca geleneksel sunucu görevlerinde değil, hızla gelişen yapay zekâ altyapılarında da kullanmayı planlıyor. Diamond Rapids, Intel'in üst segmentteki rekabet gücünü yeniden kazanma yolunda önemli bir sınav olacak. Gelecekte bu serinin Coral Rapids nesliyle devam etmesi bekleniyor.

IntelXeonAMDİşlemciTeknolojiler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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