Barcelona, Rodri transferi için çalışıyor; takımda değişiklikler bekleniyor

Spor basınında yer alan haberlere göre Katalan ekibi Barcelona Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri'yi kadrosuna katmak için görüşmeler yürütüyor. Bu transferin, Hansi Flick yönetimindeki takım projesini yeni bir seviyeye taşıması ve orta sahadaki rekabet ortamını kökten değiştirmesi bekleniyor. Goal.com haber veriyor.

Günümüzde dünyanın en iyi ön liberolarından biri olarak kabul edilen Rodri'nin transferi yalnızca sahadaki oyun kalitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda takıma liderlik özellikleri de kazandıracak. Ancak böylesine üst düzey bir yıldızın gelişi, Katalan ekibindeki diğer futbolcuların geleceğini ciddi şekilde etkileyecek.

Kadrodaki değişiklikler ve mağdurlar

Kaynağa göre Rodri'nin gelişi Gavi ve Pedri gibi kilit isimleri etkilemeyecek, ancak birçok futbolcu forma şansını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Özellikle sakatlığının ardından iyileşme sürecinde olan Frenkie de Jong'un en çok etkilenecek oyunculardan biri olması bekleniyor.

Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası'na katılmak için büyük çaba gösteren Frenkie de Jong, dizindeki ciddi sakatlığın ardından sahalara dönüyor. Ancak sağlık ekibinden onay aldıktan sonra, daha önce neredeyse garanti olan ilk 11'deki yerini korumak için zorlu bir mücadele vermek zorunda kalacak.

Marc Casadó'nun geleceği

Rodri transferinin ikinci kurbanı olarak Marc Casadó gösteriliyor. Teknik direktör Hansi Flick, geçtiğimiz sezonun sonunda oyuncuya başka bir takım bulmasının daha uygun olacağını açıkça söylemişti. Buna rağmen genç orta saha oyuncusu, Spotify Camp Nou'da başarılı olma hayalinden vazgeçmediğini ve mücadeleye devam etmek istediğini açıkladı.

Transfer başarıyla tamamlanırsa Barcelona'nın orta saha kadro planlamasında ciddi değişiklikler yaşanacak. Bu durumun sezon boyunca uygulanacak rotasyonlara ve bazı futbolcuların kulüpteki geleceğine doğrudan etki etmesi bekleniyor.