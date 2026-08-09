Jeremy Jacquet Liverpool formasıyla sahaya çıkmaya hazırlanıyor

Liverpool başantrenörü Andoni Iraola, yaz transfer döneminin önemli transferlerinden biri olan Jeremy Jacquet’nin kısa süre içinde takımdaki ilk maçına çıkacağını doğruladı. Fransız savunmacı sezon öncesi kampında dikkatli bir şekilde yönetiliyordu ve oyuncunun Como’ya karşı oynanacak iki maçlık mücadelede sahaya çıkması bekleniyor. Goal.com haber veriyor.

LFCTV’nin haberine göre “Kırmızılar” taraftarları, yeni savunma kalesinin hizmetlerinden yararlanmak için biraz daha beklemek zorunda kaldı. Değeri 60 milyon sterline kadar çıkan 21 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle takımın sezon öncesi programındaki ilk karşılaşmaları kaçırmıştı.

Savunmacının iyileşme süreci

Fransa’nın Rennes kulübünden transfer edilen futbolcu, pazar günü Anfield’da Monaco’ya karşı oynanan ve 3-2’lik mağlubiyetle sonuçlanan maçta da forma giymedi. Bu durum, İngiltere Premier League’inde yeni sezon öncesinde oyuncunun fiziksel hazırlığıyla ilgili bazı soru işaretleri yaratmıştı.

Jacquet, son bir hafta boyunca omzundaki sorun nedeniyle rehabilitasyon sürecinden geçti ve ana gruptan ayrı çalıştı. Ancak teknik ekip oyuncunun durumunu olumlu değerlendiriyor, sağlık ekibi de futbolcunun iyileşme sürecinden memnun.

Teknik direktörün açıklamaları

Andoni Iraola, Monaco maçının ardından verdiği röportajda Fransız futbolcunun durumu hakkında açıklık getirdi. Söylediğine göre teknik ekip, futbolcuyu bu maçta oynatıp oynatmama konusunda kararsız kaldı ancak risk almamaya karar verdi.

“Jeremy konusunda bugün onu kadroya alıp almama arasında kararsız kaldık ve sonunda oynatmamanın daha doğru olduğuna karar verdik. Ancak bir sonraki maça kadar tamamen hazır olması gerekiyor” dedi Iraola, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada.

Savunma hattındaki sorunlar

Kulüp yönetiminin bu denli temkinli yaklaşımı, Jacquet’nin geçen kış transfer anlaşmasının hemen ardından geçirdiği omuz ameliyatıyla bağlantılı. Sezon öncesi antrenmanlarına iyi başlayan savunmacı, daha sonra bir miktar rahatsızlık hissetti. Joe Gomez’in sakatlanmasının ardından Liverpool doktorları onun durumunu daha yakından takip etmeye başladı.

Bu olumlu haber, “Kırmızılar” için kritik bir dönemde geldi. Monaco’ya karşı oynanan hazırlık maçında Virgil van Dijk ve Ifeanyi Ndukwe, takımın forma giyebilecek durumdaki tek doğal stoperleriydi.