Robert Sánchez, Chelsea'nin Premier Lig'de zafere ulaşacağına inanıyor

Chelsea kalecisi Robert Sánchez'e göre takımın bu sezon Avrupa kupalarında mücadele etmemesi, İngiltere Premier Lig şampiyonluğu yarışında onlara büyük bir avantaj sağlayabilir. İspanyol file bekçisi, Londra ekibinin yeni teknik direktör yönetiminde Arsenal ve Manchester City gibi devlere ciddi bir rakip olmaya hazır olduğuna inanıyor. Bu bilgiyi Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre geçen sezon Stamford Bridge ekibi için başarısız geçti; takım ligi 10. sırada tamamladı ve Avrupa kupalarına katılamadı. Ancak kaleci bu durumu olumlu bir faktör olarak değerlendirerek haftada yalnızca bir maça hazırlanmanın fiziksel toparlanmayı ve antrenman sürecini iyileştireceğini vurguladı.

Yeni teknik direktör yönetimindeki değişimler

Robert Sánchez'in sözlerine göre haftalık fikstürün elverişli olması, oyuncuların yeni teknik direktörün taleplerini daha iyi benimsemesine olanak tanıyor. Takım şu anda oyun planını anlamak ve sahada en üst düzeyde mücadele etmek için çalışıyor.

Kulübün başına gelen teknik direktör, oyun tarzını adım adım uygularken kadrodaki her futbolcunun yeteneklerini değerlendiriyor. Sahadaki disiplin ve sakinliğe özel önem verilmesinin takımın uzun vadeli gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.

Güven ve eleştiriler eşliğinde hazırlık

İspanyol futbolcu, yeni teknik direktörün özgüvenini yeniden kazanmasına yardımcı olduğunu ve güçlü yönlerini sergilemesi için uygun bir ortam yarattığını özellikle belirtti. Teknik direktörün desteği, önceki sezondaki hatalarını geride bırakıp yeni hedeflere yönelmesi için ona motivasyon sağlıyor.

Buna rağmen kalecinin istikrarlı performans sergilemediğine yönelik eleştiriler de sürüyor. Özellikle Premier Lig'in eski yıldızı Shay Given, kalecinin oyunundaki istikrarsızlığa dikkat çekerek savunma hattının daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtmişti.

Buna rağmen Chelsea oyuncuları ve teknik heyeti, lig yarışına odaklanarak yüksek hedeflere ulaşmayı amaçlıyor. Takım bu fırsatı iyi değerlendirebilirse sezon sonunda puan tablosunun üst sıraları için mücadelede ciddi bir aday hâline gelmesi bekleniyor.