Carlos Queiroz ve Jude Bellingham Arasındaki Gerginliğin Detayları

Dünya Kupası'nın 2. turunda İngiltere ve Gana (0:0) arasında oynanan sert mücadele, sadece sahadaki savaşla değil, yedek kulübesi yakınında çıkan gerçek bir "yangınla" da taraftarların hafızasına kazındı.

Gana milli takımının Portekizli teknik direktörü Carlos Queiroz İngiliz yıldız Jude Bellingham ile maç sonunda yaşanan sert tartışma hakkında konuştu.

Tartışma nasıl başladı?

Her şey ikinci yarının sonunda, Jude Bellingham'ın Gana savunmacısı Jeremy Opoku'ya karşı yaptığı oldukça sert müdahale sonrası başladı. Yedek kulübesinde bulunan Carlos Queiroz, İngiliz futbolcuya tepki göstererek onu uyardı. Bu durum genç yıldızın sinirlerine hakim olamamasına neden oldu.

Teknik direktör durumu şu şekilde açıkladı:

«Hakaret içerikli sözler kullandı ve yanlış bir tavır sergiledi. Olay bu yüzden başladı. Müdahaleden sonra onu sakinleştirmek istemiştim. Bu hareketi nedeniyle ikinci sarı kartı, hatta doğrudan kırmızı kartı bile görebilirdi çünkü futbolcumun ayağına kasten vurdu».

«Futbol cesurların oyunudur!»

Deneyimli teknik adam, sahada duyguların her zaman yüksek olduğunu belirterek bu durumu büyük bir trajedi olarak görmediğini vurguladı. Ancak Bellingham'ın kullandığı sözlerin sınırları aştığını belirtti.

«Bu sadece duygusal bir durumdu. Hayat kitabında hiç yer almaması gereken bir kelime söyledi. Bu durum gerginliği daha da artırmış olabilir. Ancak profesyoneller olarak kendimizi hemen durdurduk. Futbol, smokin giyip dans edenler için değil, cesur insanlar içindir», dedi Queiroz.

Gruptaki durum: Önümüzde bir "yaşam savaşı" var

Bu savaşçı beraberliğin ardından gruptaki durum oldukça ilginç bir hal aldı. Son 3. tur maçları 28 Haziran'da oynanacak ve play-off bileti için gerçek bir mücadeleye tanıklık edeceğiz.