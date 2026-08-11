Manchester City, Rodri'nin yerine Alexis Mac Allister'ı düşünüyor

·43·Spor
Manchester City, Rodri'nin yerine Alexis Mac Allister'ı düşünüyor

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, orta sahadaki kilit oyuncusu Rodri'yi kaybetme ihtimali nedeniyle kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı. talkSPORT'un haberine göre, "Şehirliler" İspanyol futbolcunun yerine Liverpool orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister'ı kısa listelerine dahil etti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Son bilgilere göre Rodri, kariyerine Katalan ekibi Barcelona'da devam etmeye çok yakın ve transferiyle ilgili görüşmeler son aşamaya geldi. Dünya şampiyonu için yaklaşık 55 milyon sterlinlik teklifin önümüzdeki günlerde resmileşmesi bekleniyor.

Transfer piyasasındaki hareketlilik

Rodri'nin ayrılığı Manchester City için ciddi bir kayıp olacak olsa da kulüp yönetimi yaz transfer döneminde çalışmalarını sürdürüyor. Takım, Elliot Anderson'ı 116 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı. Ayrıca Fransa'nın Lille takımında forma giyen gelecek vadeden orta saha oyuncusu Ayyoub Bouaddi ile kişisel sözleşme şartları konusunda anlaşmaya varıldı.

Buna rağmen teknik heyet, orta sahaya Premier Lig deneyimine sahip, hazır bir oyuncunun su ve hava kadar gerekli olduğuna inanıyor. Bu nedenle Liverpool'un kilit oyuncularından Alexis Mac Allister'ın adaylığı iç değerlendirmelerde ciddi şekilde ele alınıyor.

Mac Allister'ın durumu ve sözleşmesi

Arjantinli futbolcunun Anfield'daki mevcut sözleşmesinin sona ermesine iki yıl kaldı. 2023'te Brighton'dan Liverpool'a transfer olan orta saha oyuncusu, Arne Slot yönetimindeki takımın ilk 11'inin değişmez isimlerinden biri oldu. Geçen sezon takım için zorlu geçse de üst düzey performansı ve taktiksel yetenekleri büyük takdir topluyor.

Alexis Mac Allister, Arjantin Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nı kazandı ve 2024/25 sezonunda Liverpool'la da önemli başarılara imza attı. Manchester City için Premier Lig'in gerekliliklerine hızla uyum sağlayabilecek hazır bir aday olarak görülüyor.

Uzmanların görüşü

Transfer uzmanı Ben Jacobs'a göre şu anda yalnızca kısa listedeki adayları değerlendirme süreci yürütülüyor. Jacobs, talkSPORT'a yaptığı açıklamada, "Alexis Mac Allister'ın adının iç değerlendirmelerde geçtiğini biliyorum, ancak şu ana kadar Liverpool'la herhangi bir temas veya resmi görüşme olmadı" dedi.

Manchester CityAlexis Mac AllisterRodriBarcelonaPremier Lig
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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