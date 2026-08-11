FlightAware, ABD uçuş tahminleri nedeniyle Kalshi'ye dava açtı

Uçuşları gerçek zamanlı olarak takip eden popüler FlightAware şirketi, Kalshi tahmin piyasası platformuna karşı dava açtı. TechCrunch'ın haberine göre bunun nedeni, Kalshi platformunun ABD'deki havalimanları veya genel uçuş iptalleriyle ilgili izinsiz bahisler düzenlemesi. Bu konuyu Techcrunch.com haber veriyor.

Anlaşıldığı üzere Kalshi, yaklaşık bir ay önce kullanıcıların ABD'de kaç uçuşun iptal edileceği üzerine para yatırmasına olanak tanıyan tahmin piyasalarını başlattı. FlightAware'e göre platform bu süreçte şirketin verilerini ve marka adını izinsiz kullandı ve FlightAware tarafından kaldırılması talep edilmesine rağmen verileri göstermeye devam etti.

Dava dilekçesinde, Kalshi'nin bahis piyasalarının sonuçlarını belirlemek için özellikle FlightAware verilerine dayandığını hiçbir zaman açıklamadığı belirtiliyor. FlightAware yönetimi bu bahis piyasalarından ancak medya kuruluşları haberleri yayımlamaya başladıktan sonra haberdar oldu.

Tahmin Piyasaları ve Güvenlik Tehditleri

Kalshi ve benzeri Polymarket gibi platformlar, kullanıcıların siyasi seçim sonuçlarından bir müzisyenin bir hafta içinde kaç albüm satacağına kadar çeşitli gelecek olayları üzerine para yatırmasına olanak tanıyor. Ancak bu tür piyasalar, kurallarda içeriden bilgi ticareti yasaklanmış olsa da katılımcılar tarafından manipüle edilme riskinin yüksek olduğunu göstermiş durumda.

Örneğin daha önce bir Polymarket kullanıcısı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun ocak ayı sonuna kadar iktidardan uzaklaştırılacağına şüpheli bir şekilde 32 bin dolar yatırmış ve birkaç saat sonra ABD ordusu Maduro'yu ele geçirince 400 bin dolar kazanmıştı. Ayrıca Beyaz Saray'daki bir suflörün de başkanlık konuşmalarıyla ilgili gizli bilgileri kullanarak Kalshi platformunda 100 bin dolardan fazla kazandığı söyleniyor.

FlightAware, bu tür bahislerin uçuşları da etkilemek amacıyla kötüye kullanılabileceğinden endişe ediyor. Şirkete göre bu durum sıradan yolcuların ve havalimanı çalışanlarının güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturabilir.

Şu aşamada FlightAware jüri yargılaması talep ediyor, ancak dava dilekçesinde uğranan zararın miktarı açıkça belirtilmemiş. Kalshi ise TechCrunch'ın yorum almak için yaptığı başvurulara henüz resmi bir yanıt vermedi.