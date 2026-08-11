FlightAware, ABD uçuş tahminleri nedeniyle Kalshi'ye dava açtı

·35·Teknoloji
FlightAware, ABD uçuş tahminleri nedeniyle Kalshi'ye dava açtı

Uçuşları gerçek zamanlı olarak takip eden popüler FlightAware şirketi, Kalshi tahmin piyasası platformuna karşı dava açtı. TechCrunch'ın haberine göre bunun nedeni, Kalshi platformunun ABD'deki havalimanları veya genel uçuş iptalleriyle ilgili izinsiz bahisler düzenlemesi. Bu konuyu Techcrunch.com haber veriyor.

Anlaşıldığı üzere Kalshi, yaklaşık bir ay önce kullanıcıların ABD'de kaç uçuşun iptal edileceği üzerine para yatırmasına olanak tanıyan tahmin piyasalarını başlattı. FlightAware'e göre platform bu süreçte şirketin verilerini ve marka adını izinsiz kullandı ve FlightAware tarafından kaldırılması talep edilmesine rağmen verileri göstermeye devam etti.

Dava dilekçesinde, Kalshi'nin bahis piyasalarının sonuçlarını belirlemek için özellikle FlightAware verilerine dayandığını hiçbir zaman açıklamadığı belirtiliyor. FlightAware yönetimi bu bahis piyasalarından ancak medya kuruluşları haberleri yayımlamaya başladıktan sonra haberdar oldu.

Tahmin Piyasaları ve Güvenlik Tehditleri

Kalshi ve benzeri Polymarket gibi platformlar, kullanıcıların siyasi seçim sonuçlarından bir müzisyenin bir hafta içinde kaç albüm satacağına kadar çeşitli gelecek olayları üzerine para yatırmasına olanak tanıyor. Ancak bu tür piyasalar, kurallarda içeriden bilgi ticareti yasaklanmış olsa da katılımcılar tarafından manipüle edilme riskinin yüksek olduğunu göstermiş durumda.

Örneğin daha önce bir Polymarket kullanıcısı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun ocak ayı sonuna kadar iktidardan uzaklaştırılacağına şüpheli bir şekilde 32 bin dolar yatırmış ve birkaç saat sonra ABD ordusu Maduro'yu ele geçirince 400 bin dolar kazanmıştı. Ayrıca Beyaz Saray'daki bir suflörün de başkanlık konuşmalarıyla ilgili gizli bilgileri kullanarak Kalshi platformunda 100 bin dolardan fazla kazandığı söyleniyor.

FlightAware, bu tür bahislerin uçuşları da etkilemek amacıyla kötüye kullanılabileceğinden endişe ediyor. Şirkete göre bu durum sıradan yolcuların ve havalimanı çalışanlarının güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturabilir.

Şu aşamada FlightAware jüri yargılaması talep ediyor, ancak dava dilekçesinde uğranan zararın miktarı açıkça belirtilmemiş. Kalshi ise TechCrunch'ın yorum almak için yaptığı başvurulara henüz resmi bir yanıt vermedi.

FlightAwareKalshiTeknolojiDavaTahmin Piyasası
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Google ana sayfasında yeni yapay zekâ araçlarını test ediyorGoogle ana sayfasında yeni yapay zekâ araçlarını test ediyorBugün, 22:28Rivian CEO'su RJ Scaringe, TechCrunch Disrupt 2026'da konuşacakRivian CEO'su RJ Scaringe, TechCrunch Disrupt 2026'da konuşacakBugün, 21:55Yapay Zekâ ve İnsan Düşüncesi: Dil Modelleri Okuma Sürecini Tam Olarak AçıklayamıyorYapay Zekâ ve İnsan Düşüncesi: Dil Modelleri Okuma Sürecini Tam Olarak AçıklayamıyorBugün, 21:55Roskosmos ve Yandex Pogoda güneş tutulmasını canlı yayınlayacakRoskosmos ve Yandex Pogoda güneş tutulmasını canlı yayınlayacakBugün, 21:26Joby Aviation, Resonant Sciences şirketini 500 milyon dolara satın aldıJoby Aviation, Resonant Sciences şirketini 500 milyon dolara satın aldıBugün, 21:25Anthropic'in bilinmeyen modeli Riemann hipotezinde ciddi ilerleme kaydettiAnthropic'in bilinmeyen modeli Riemann hipotezinde ciddi ilerleme kaydettiBugün, 21:23
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı