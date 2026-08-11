Lewis Hall, Newcastle United'ın direncine rağmen Manchester United'a gitmek istiyor

·57·Spor
Lewis Hall, Newcastle United'ın direncine rağmen Manchester United'a gitmek istiyor

İngiltere Premier Lig'de yeni sezon öncesi transfer piyasasında hareketlilik sürüyor. Newcastle United'ın savunma oyuncusu Lewis Hall, kulübünün kararlı tutumuna rağmen kariyerine Manchester United formasıyla devam etme isteğinde ısrarcı. The Sun'ın haberine göre 21 yaşındaki yetenekli futbolcu, bu transferin kariyerindeki en önemli adım olacağına inanıyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne dönme hedefi doğrultusunda kadroyu güçlendirme çalışmalarına başladı. İngiliz teknik adam, sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Luke Shaw için Lewis Hall'ı uzun vadeli ve uygun bir alternatif olarak görüyor. Shaw geçen sezon Premier Lig'deki 38 maçın tamamında forma giyerek etkileyici bir performans sergilemiş olsa da Kırmızı Şeytanlar, yoğun fikstür nedeniyle oyuncunun üzerindeki yükten endişe ediyor.

Newcastle United'ın Kararlı Tutumu

Ancak Newcastle yönetimi, Manchester United'ın ilk teklifini kesin bir dille reddetti ve futbolcunun hiçbir koşulda satılmayacağını açıkladı. Bu yaz transfer döneminde Anthony Gordon, Sandro Tonali ve Bruno Guimarães gibi kilit oyuncularını toplam 244 milyon sterlin karşılığında satan Siyah-Beyazlılar, bir önemli oyuncusunu daha kaybetmek istemiyor. Kulüp ile futbolcu arasındaki mevcut sözleşme 2029 yılına kadar devam ediyor ve bu durum Newcastle'a görüşmelerde avantaj sağlıyor.

Buna rağmen kulübün bazı kilit oyuncularının takımın gelecekteki gelişim yönü konusunda ciddi endişeler taşıdığı belirtiliyor. Geçen sezonu Premier Lig'de yalnızca 12. sırada tamamlayan ve Avrupa kupalarının dışında kalan Newcastle projesinin geleceği, Lewis Hall'ı da düşündürüyor. Savunma oyuncusunun Manchester United'ın teklifine olumlu yaklaşmasının temel nedenlerinden biri de bu faktörler.

Uluslararası Hedefler ve Memnuniyetsizlik

Transferin gerçekleşmesini isteyen futbolcunun kişisel memnuniyetsizlikleri için de yeterince neden bulunuyor. Hall'ın eski teknik direktör Eddie Howe'un geçen sezonki rotasyon politikasından büyük hayal kırıklığı yaşadığı öğrenildi. Futbolcu, İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel'e kendisini gösterebilmesi için yeterli fırsat verilmediğine ve bu durumun son Dünya Kupası'nı kaçırmasına neden olduğuna inanıyor. Hall, yeni çağrılar alabilmek için düzenli forma giymeyi hedefliyor.

Şimdilik Newcastle futbolcuyu bırakma niyetinde değil ve milli takıma başarılı dönüşünün piyasa değerini daha da artırdığının farkında. Ancak futbolcunun Old Trafford'a transfer olma konusundaki kararlı tutumu, yaz transfer döneminin son günlerine kadar durumun daha da gerilebileceğine işaret ediyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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