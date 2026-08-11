Islam Makhachev'in antrenman yaptığı salonun ardında nasıl trajik bir hikâye yatıyor?

UFC şampiyonu Islam Makhachev, bir sonraki önemli karşılaşması öncesinde ABD'de yoğun antrenmanlarını sürdürüyor. Rusya temsilcimiz, İrlandalı ünlü dövüşçü Ian Garry'ye karşı çıkacağı maçın hazırlıklarını, oktagonun eski üyelerinden Nick Catone'a ait Nicolas Scott Catone Training Center spor kompleksinde yapıyor. Ancak çok az kişinin bildiği bir gerçek var: Bu dev spor salonunun ardında, oğlunu kaybeden bir babanın ağır ve acı dolu hikâyesi yatıyor.

Çoğu kişi bu kompleksin yalnızca bir sporcunun adını taşıdığını düşünüyor, ancak bu isim tamamen farklı bir anıya adanmış durumda.

2017'deki trajedi: 1,5 yaşındaki çocuğun beklenmedik ölümü

UFC kariyerini sonlandıran Nick Catone, 2017 yılında hayatının en ağır ve acı verici sınavıyla karşılaştı. Henüz 1,5 yaşındaki oğlu Nicolas Scott, uykusunda aniden hayatını kaybetti.

Adli tıp incelemesi ve doktorların otopsi yapmasının ardından bile bebeğin ölümünün kesin ve net nedeni belirlenemedi. Bu korkunç kaybın ardından Catone, oğluna ölümünden kısa süre önce uygulanan aşılardan birinin üreticisine karşı uzun süren bir hukuk mücadelesi yürüttü.

300 metrekareden 3.000 metrekareye: Babasının anısına adanmış proje

MMA'deki profesyonel kariyerini sonlandırdıktan sonra Nick Catone, 2010 yılında kendi birikimleriyle 300 metrekarelik mütevazı bir salon kurdu. Yıllar içinde salonu iki kez genişletti ve bitişikteki binaları da satın aldı.

Çocuğunun ölümünün ardından Catone, 2017 yılında daha büyük bir bina satın aldı ve dokuz ay boyunca aralıksız tadilat yaptı. Parasının neredeyse tamamını modern ekipmanlara harcadığı için inşaat ve yenileme çalışmalarının büyük bölümünü kendi elleriyle yapmak zorunda kaldı.

8 Eylül 2018'de, merhum oğlunun üçüncü doğum gününde Nick Catone, yeni ve görkemli spor kompleksinin resmi açılışını yaptı ve tesise oğlunun anısına Nicolas Scott adını verdi.

Üst düzey dövüşçüler için ideal koşullar: Nicolas Scott Catone Training Center

Günümüzde bu spor kompleksi, 3.000 metrekarelik alana sahip dev ve modern bir merkez olarak hizmet veriyor. Salonda şu imkânlar bulunuyor:

2 tam ölçülü oktagon ;

Geniş profesyonel matlar ve güreş alanları ;

Özel boks ringi ;

Son teknoloji kondisyon aletleriyle donatılmış spor salonu.

Islam Makhachev, işte böyle bir ruh gücü, anı ve üst düzey altyapı ortamında kariyerinin bir sonraki önemli oktagon mücadelesine titizlikle hazırlanıyor.

Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformları üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.