Yapay Zekâ Altyapısı İçin Yeni Plastik Kablolar Geliştirildi

·33·Teknoloji
Yapay Zekâ Altyapısı İçin Yeni Plastik Kablolar Geliştirildi

Yapay zekâ ve sinir ağlarının geliştirilmesinde veri aktarım hızı ile enerji tüketimi giderek en önemli konulardan biri hâline gelirken, ixbt.com’un haberine göre ABD merkezli Point2 Technology şirketi, yeni tür kabloları ticarileştirmek için 136 milyon dolar yatırım aldı. Series B finansman turuna LB Investment liderlik etti. Tura Arm, Bosch Ventures, NVIDIA, Molex ve Maverick Silicon gibi büyük teknoloji şirketleri ve çip üreticileri katıldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanlara göre modern veri merkezlerinde sunucu rafları içindeki kablolu bağlantılar, bilgi işlem sistemlerinin geliştirilmesinde temel engellerden biri hâline geliyor. Yapay zekâ sistemlerini ölçeklendirme ve bant genişliğini terabit hızlarına çıkarma sürecinde işlemciler arası ve sunucular arası iletişim kritik önem taşıyor.

Yeni teknolojinin avantajları

Point2 tarafından geliştirilen e-Tube platformu, geleneksel bakır kablolar veya optik fiber kablolar yerine esnek plastik dalga kılavuzları üzerinden iletilen radyo frekansı sinyallerini kullanıyor. Bu yaklaşım, veri merkezlerinin kapasitesini önemli ölçüde artırma imkânı sunuyor.

Teknik göstergelere göre Point2’nin çözümü, bakır kablolarla karşılaştırıldığında aynı maliyetle 10 kat daha uzun aktarım mesafesi sağlıyor. Ayrıca bağlantıların ağırlığını 5 kat, kabloların hacmini ise 2 kat azaltıyor.

Optik fiberlerle karşılaştırıldığında

Optik iletişim hatlarıyla karşılaştırıldığında radyo frekanslı plastik dalga kılavuzları 3 kat daha az enerji tüketiyor ve 3 kat daha düşük maliyet sunuyor. Daha da önemlisi, veri aktarım gecikmesini 1000 kat azaltarak altyapıyı lazer vericilerinin güvenilirliğiyle ilgili sorunlardan kurtarıyor.

Sinir ağları için tasarlanan veri merkezlerinin kurulması; hızlandırıcıların satın alınması, elektrik ve soğutma sistemleri dâhil olmak üzere yüz milyarlarca dolarlık harcama gerektiriyor. Elektrik arzının kısıtlı olduğu koşullarda, bileşenler arası bağlantılarda tasarruf edilen her watt, doğrudan hesaplama işlemlerine yönlendirilebiliyor.

Arm’ın stratejik yatırımlardan sorumlu başkan yardımcısı Paul Williamson’ın belirttiği gibi, yapay zekâ altyapısı hesaplama birimlerinden belleğe ve bağlantılara kadar tüm teknoloji yığınının geliştirilmesini gerektiriyor. Sağlanan finansman, Active RF Cable aktif radyo frekanslı kablolarının yanı sıra çipsetlere ve sunucu raflarına doğrudan entegre edilmek üzere tasarlanan e-Tube çözümlerinin pazara sunulmasını hızlandıracak.

NVIDIAArmYapay ZekâTeknolojiVeri Merkezi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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