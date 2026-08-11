Polonya'da üç erkek 5. kattan düşmek üzere olan küçük kızı kurtardı

Polonya'nın Lomza şehrinde üç erkek, 5. kattaki balkondan düşme tehlikesi yaşayan 4 yaşındaki kızın hayatını kurtardı.

Olay sırasında komşular, çok katlı binanın 5. katındaki balkonun kenarına asılı duran kızı fark etti. Erkekler kurtarma ekiplerinin gelmesini beklemeden hemen aşağı inerek onu yakalamak için gerekli önlemleri aldı.

Olay güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde üç erkeğin binanın önünde battaniye açtığı ve kız düştüğünde onu yakalamayı başardığı görülüyor.

Hızlı ve cesur müdahaleleri sayesinde kız ciddi şekilde yaralanmaktan kurtuldu. Polise göre erkeklerin hızlı hareketi kızın hayatını kurtardı.