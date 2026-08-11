Arsenal, Miles Lewis-Skelly için net bir fiyat belirledi

·68·Spor
Arsenal, Miles Lewis-Skelly için net bir fiyat belirledi

Londra ekibi Arsenal, gelecek vadeden altyapı oyuncusu Miles Lewis-Skelly’yi yaz transfer döneminde satmaya hazır olduğunu açıkladı. The Guardian’ın haberine göre Kuzey Londra ekibi, son büyük transferlerin ardından mali dengeyi korumak amacıyla yetenekli futbolcu için net bir fiyat belirledi ve oyuncuyu Premier Lig rakipleri Manchester United ile Chelsea’ye teklif etti. Bu gelişmeyi Goal.com aktarıyor .

Geçen sezon Mikel Arteta yönetiminde şampiyonluk kazanan genç orta saha oyuncusu, geçen yaz beş yıllık yeni bir sözleşme imzalamıştı. Ancak Newcastle’dan Bruno Guimaraes’in 75 milyon sterlin karşılığında transfer edilmesi, takım içindeki rekabeti ciddi ölçüde artırdı. Bu nedenle kulüp, Miles Lewis-Skelly’yi yaklaşık 45 milyon sterlin karşılığında satmaya hazır ve bu gelir transfer harcamalarının karşılanmasına yardımcı olabilir.

Miles Lewis-Skelly çevresindeki transfer durumu

Futbolcu, geçen sezon boyunca çok yönlülüğünü ve kararlılığını açıkça gösterdi. Ricardo Calafiori’nin sakatlandığı dönemde sol bek olarak görev yapan oyuncu, daha sonra Martin Zubimendi’nin formunun düşmesinin ardından en sevdiği merkez orta saha pozisyonuna döndü. Sezon boyunca toplam 36 maçta forma giyen genç oyuncu, birçok büyük kulübün dikkatini çekti.

Manchester United’ın teknik direktörü Michael Carrick, Luke Shaw’nun sakatlıklara yatkınlığını göz önünde bulundurarak kadroya bir sol bek katmak istiyor. Kulüp yaz döneminde Youri Tielemans ve Andre Santos’u kadrosuna katmış olsa da 45 milyon sterlinlik fiyat Manchester ekibi için mali açıdan sorun oluşturmayacak. Newcastle’ın savunma oyuncusu Lewis Hall da Kırmızı Şeytanlar’ın hedefinde bulunuyor ancak Newcastle onu satmak istemiyor.

Transfer piyasasındaki diğer gelişmeler

Newcastle, yaz transfer döneminde birçok önemli oyuncusunu kaybetti. Bruno Guimaraes’in yanı sıra Sandro Tonali Tottenham’a, Anthony Gordon ise Barcelona’ya transfer oldu. Yeni teknik direktör Matthias Jaissle ise Lewis Hall’un takımdan ayrılmasına kesinlikle karşı çıkıyor. Bu nedenle Miles Lewis-Skelly seçeneği, Manchester United için daha gerçekçi ve uygun bir çözüm olarak görülüyor.

Chelsea de oyuncunun transfer piyasasındaki durumu hakkında bilgilendirildi. Miles Lewis-Skelly’nin profesyonel yaklaşımı ve sahadaki hareketliliği, özellikle Michael Carrick’i etkiledi. Mevcut sözleşmesi 2030 yılına kadar devam etmesine rağmen Arsenal, mali istikrarı sağlamak amacıyla bu transferi gerçekleştirmeye hazır.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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