Nissan Fabrikasında Yapay Zekâ Çalışanların Güvenliğini Sağlıyor

Japon otomotiv devi Nissan, ABD'deki montaj fabrikalarında üretim süreçlerini daha güvenli ve verimli hâle getirmek için yapay zekâ teknolojilerini kullanıyor. ixbt.com'un haberine göre, Mississippi eyaletinin Canton kentindeki tesise çalışanların hareketlerini analiz etmek amacıyla özel yapay zekâ kameraları kuruldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni sistem, üretim hattındaki çalışanların eklem pozisyonlarını hassas biçimde izliyor. Vücudun aşırı eğilmesi veya rahatsız bir pozisyonun uzun süre korunması gibi potansiyel olarak tehlikeli hareketleri zamanında tespit edebiliyor.

Ergonomik riskleri azaltma yöntemi

Her operasyon için, iş hareketlerinin referans sırasını ve süresini içeren özel bir “altın döngü” belirleniyor. Yapay zekâ, çalışanın mevcut faaliyetlerini bu ölçütlerle karşılaştırarak farklılıkları hızla kaydediyor.

Algoritma ergonomik bir risk tespit ederse mühendisler ve yöneticiler çalışana ek eğitim verebilir, görevi yeniden dağıtabilir veya çalışma alanının tasarımını değiştirebilir. Bu da çalışma koşullarının önemli ölçüde iyileştirilmesine yardımcı olur.

Ekonomik verimlilik ve çalışanların yaklaşımı

Nissan'ın Kuzey ve Güney Amerika üretiminden sorumlu başkan yardımcısı Victor Taylor'a göre teknoloji başlangıçta verimliliği artırma aracı olarak değerlendirildi. Ancak daha sonra ergonomiyi analiz etme yeteneklerinden de kapsamlı biçimde yararlanılmaya başlandı.

Taylor, bu teknolojinin çalışanların sağlığı ve güvenliğiyle ilgili maliyetleri azaltarak fabrikaya yaklaşık 34 milyon dolar tasarruf sağladığını belirtiyor. Bununla birlikte bu veriler bağımsız bir denetimden geçirilmedi ve yalnızca şirketin kendi iç değerlendirmelerine dayanıyor.

Gelecek planları

Şirket yetkilileri, kameraların iş gücünü azaltmak amacıyla tasarlanmadığını kesin bir dille vurguluyor. Çalışanlarda başlangıçta oluşan endişeler, güvenlik komitelerinin devreye girerek teknolojinin gerçek amacını açıklamasının ardından kademeli olarak giderildi.

Şu anda sistem yalnızca Canton kentindeki fabrikada kullanılıyor; Nissan Altima sedanı ve Frontier pikabı burada üretiliyor. Şirket, bu tesisteki süreçleri tamamen tamamladıktan sonra teknolojiyi Tennessee eyaletindeki Smyrna fabrikasında ve diğer montaj tesislerinde de uygulamayı değerlendiriyor.